Ilyen furcsa nevek is anyakönyvezhetők januártól

Dzseferzon, Mildi és Szotirisz - csak néhány olyan új keresztnév, amit januártól bárki adhat születendő gyermekének. A lista hónapról hónapra bővül, csak tavaly csaknem 700 új nevet szerettek volna anyakönyveztetni a szülők Magyarországon, nem mindet sikerült - számolt be az RTL Híradója.

Egyre többen kedvelik az egyedi hangzású neveket. Fotó: Getty Images

A szülők többsége külföldi nevet szeretne

Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa szerint a névkérelmek nagyon színesek, sokféle irány figyelhető meg. A szülők többsége külföldi nevet szeretne, ebben a hazai celebeket követik. Ilyen volt korábban a Bennett és a Nátán is - az előbbit Sebestyén Balázsék, az utóbbit Istenes Bencéék tették népszerűvé itthon. Illetve mostanában az Evolet, amit Hódi Pameláék adtak a lányuknak.

A másik trend, hogy kitalált, egyedi hangzású nevet szeretnének elfogadtatni az utónévbizottsággal. Ilyen például az Almapille, a Pancsi, a Maugli. Nemrég volt olyan - sikertelen - próbálkozó, aki a Lenina nevet kérvényezte, de olyan is akadt, még 2020-ban, aki Pandémiának szerette volna elnevezni kislányát. Ugyanakkor tavaly két magyar nevet is, az Árpád-kori Csudát és a Szebent is bejegyezték.