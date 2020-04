Így készül a házi piros tojás

Locsolkodás és nagy családi lakomák helyett most a távolságtartás jegyében telik majd a húsvét. A koronavírus nincs tekintettel különleges alkalmainkra sem, és bizony ebben az időszakban kulcsfontosságú, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk afertőzésterjedésének meggátolása, lassítása érdekében. Néhány napja dr. Zacher Gábor toxikológus is arra hívta fel a figyelmet a közösségi médiában, hogy maradjunk otthon annak érdekében, hogy jövőre már például a húsvét és a karácsony is más lehessen.

Nincs szükség bolti festékre az igazán szép húsvéti tojásokhoz. Fotó: Getty Images

Bármennyire is erős tehát, javasolt megállni a késztetést, hogy az ünnep idejére lazítsunk az eddig betartott izoláción. A kényszerű helyzet elviselését pedig nagyban segítheti, ha megpróbáljuk kiaknázni az így kínálkozó apró lehetőségeket. Sokan tapasztalják például, hogy több a szabadidejük, ezáltal olyan tevékenységekre is sort tudnak keríteni, amelyekre szokványos körülmények között ritkán marad idejük, energiájuk. Értelmezhető ez akár a húsvéti előkészületekre is: ahelyett például, hogy valamilyen bolti ételfestékkel csak gyorsan átrohannánk a tojásfestés folyamatán, ezúttal próbáljuk ki, milyen elmélyedni a feladatban.

Annál is inkább, mert egy kis türelmet gyakorolva egyszerű háztartási alapanyagokkal is látványos eredményt érhetünk el. Kisgyermekes családok számára kifejezetten érdekes program lehet ez, miközben a kicsik nemcsak valami új dolgot tanulnak, de az alkotás öröme is sokkal inkább érvényre tud jutni. Lássuk tehát lépésről lépésre, hogyan készül az igazi és természetes húsvéti színes tojás.

Hozzávalók a színekhez:

Rózsaszín: négy csésze apróra vágott cékla.

négy csésze apróra vágott cékla. Piros: egy tucat vöröshagyma héja.

egy tucat vöröshagyma héja. Narancssárga: három evőkanál csilipor.

három evőkanál csilipor. Citromsárga: két evőkanál kurkuma.

két evőkanál kurkuma. Királykék: két csésze hígítatlan áfonyalé vagy négy csésze áfonya.

két csésze hígítatlan áfonyalé vagy négy csésze áfonya. Lila: négy csésze összevágott lila káposzta.

négy csésze összevágott lila káposzta. Barna: hígítatlan feketekávé.

Elkészítés: forraljunk fel egy liter vizet, majd adjunk hozzá két evőkanál ételecetet. Adjuk hozzá a kívánt színhez tartozó hozzávalót, majd lassú tűzön főzzük 30 percig. Osszuk szét bögrékbe az így kapott levet, és tegyük bele a keményre főzött tojásokat legalább 30 percre. Érdemes hozzátenni, hogy minél tovább áznak a tojások, annál élénkebb lesz a színük. A legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha - hűtőben tárolva - éjszakára is benne hagyjuk a bögrében.

Forrás: cleveland.com