Így befolyásolhatja a koronavírus a gyerekvállalást

Az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány kapcsán - a nyilvánvaló egészségügyi hatásokon kívül - egyelőre nagyrészt még csak a gazdasági következményekről esett szó. Több országban rendkívüli intézkedésekkel segítik a bajba jutott munkáltatókat és munkavállalókat, de így is egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik a világszintű gazdasági visszaesés, válság. Mindezek mellett azzal is nagyon fontos tisztában lenni, hogy a járvány milyen hatással lehet a népesség alakulására - erről beszélt Lyman Stone demográfus a Magyar Nemzetnek.

Olasz orvos: a legrosszabbra kell készülni

Egy torinói kórház intenzív osztályán dolgozó aneszteziológus az elmúlt napokban többször is beszámolt az általa tapasztaltakról YouTube-on, most pedig hazánkat is figyelmeztette, hogy fel kell készülnünk a járványhelyzet súlyosbodására. Részleteket itt olvashat.