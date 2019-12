Hazamehettek a négyes ikrek

Ahogy a HáziPatika.com-on már olvashatták, október végén négyes ikrek születtek a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A gyermekek mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, és a terhesség 32. hetében születtek meg. A szülés spontán indult meg, ám a magzatokat végül császármetszéssel segítették világra.

Egészségesen, szövődmények nélkül térhetett haza a család. Fotó: unideb.hu

Az anya és a babák is jól vannak

A babák jó állapotban születtek, de légzéstámogatást igényeltek. A három kislány és a kisfiú 1230 és 1750 gramm közötti súllyal jött világra. Azóta egyenletesen és egyformán fejlődtek, mára mindegyikük több mint 2 kiló - írta oldalán az intézmény. Végül az édesanya és a babák 5 héttel a császármetszés után, szövődménymentes gyermekágyas időszakot követően térhettek haza. A szülők azonban folyamatos kapcsolatban maradnak a debreceni klinika orvosaival, akik az otthoni szakembereket is felkészítették a babák gondozására.

Az ikerterhesség viszonylag gyakorinak mondható, ugyanis minden 85. várandósságra jut egy kettős terhesség, de Magyarországon is minden 100. szülés ikerszülés. A hatos ikrek születése viszont ehhez képest jóval ritkább. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

"Egy igazi csapatmunkával, a szülészet és a neonatológia, valamint más szakterületek együttműködésével értük el, hogy az édesanya és a babák szövődménymentesen hagyhassák el a klinikát" - hangsúlyozta Krasznai Zoárd Tibor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese. "Négyes ikerterhesség nálunk legutóbb 3 éve, azt megelőzően pedig 30 éve volt. Az asszisztált reprodukciós technikák fejlődésével az ikerterhesség viszont egyre gyakoribb, a klinikán jelenleg is 20 ikerterhes kismama van a szüléshez közel" - tette hozzá.

Már most külön személyiségek

Az édesanya szerint a babák már most nagyon különböző személyiségek. "Ricsi és Panna nagyon aktívak, már most látszik, hogy. Anita és Anna lényegesen nyugodtabb. Érdekesség, hogy akik a pocakban is egymás mellett voltak, nagyon szeretnek egymáshoz érni. Ha el is vannak fordítva egymástól, rövid idő alatt visszafordítják az arcukat és összebújnak" - mesélte Nagyné Kozák Anita.