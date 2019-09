Gyerekünkből így lehet sikeres felnőtt

A businessinsider.com pszichológusokat és oktatókat kérdezett arról, hogy mi mindent tehet egy szülő annak érdekében, hogy gyerekéből egy testileg és lelkileg is boldog, egészséges felnőtt válhasson. Lássuk azt a 12 szabályt, ami az új tanév kezdetével érdemes lehet minden szülőnek megfontolnia.

Nézzünk, olvassunk együtt híreket a gyerekkel - és beszéljük is meg vele!

A politikától egészen a klímaváltozáig bezárólag, jó ha a gyerekek legalább minimális ismerettel rendelkeznek a világ fontos témáiról. A kanadai tanár, Katherine Palmer szerint ha a szülők és a tanárok beszélgetnek a gyerekekkel a világban zajló eseményekről és a gyerekek szabadon elmondhatják saját véleményüket, azzal nem csak a kommunikációs készségüket lehet fejleszteni, de segít a kritikai gondolkodás kialakításában is.

A kudarcokat nem szabad szégyellni. Fotó: iStock

A kudarcokat nem szabad szégyellni

Teljesen természetes, ha frusztráltak vagy csalódottak vagyunk, mikor úgy érezzük, valamiben kudarcot vallottunk. Ám fontos megtanítani a gyerekeket arra, hogy a hibák és kudarcok az élet velejárói, amik miatt nem szabad szégyenkezni - sokkal fontosabb, hogy tanuljanak belőlük. "Azt akarjuk, hogy egy-egy kudarc után újra próbálkozzanak, hogy kérdezzenek és gondolkodjanak, így minden egyes hiba csak erősebbé teszi majd őket" - mondta Erin Thomson kaliforniai tanár.

Legyenek jók másokhoz!

Fontos, hogy már gyerekként megtanulják, hogy legyenek jók és segítőkészek embertársaikkal, hogy segítsenek az elesetteken, mert így jó eséllyel ezeket az attitűdöket viszik majd tovább felnőttként is. "Napi rendszerességgel beszéljünk a gyerekünkkel arról, milyen fontos, hogy kedvesek legyünk másokhoz. Mondjuk el nekik, hogy legyenek segítőkészek a tanáraikkal, figyeljenek oda arra, amit mondanak, és ha látnak egy szomorú és magányos gyereket, akkor álljanak mellé, segítsenek neki" - mondta Karle Roberts, iskolai tanácsadó.

"Egy lány ne legyen dühös" "A lányok rosszak matekból, a fiúk nem sírnak. A lányok szépek, a fiúk okosak" - az ehhez hasonló nemi sztereotípiák az egész gyerekkort átitatják. Ha nem próbálunk tudatosan tenni ellenük, a gyerekek azzal az érzéssel nőhetnek fel, hogy a nemük korlátok közé szorítja őket. Korábbi cikkünkért kattintson!

Tanítsuk őket meg a közösségi média használatára!

Beszélgessünk el velük a közösségi médiáról és tanítsuk meg őket arra, hogyan tudják azt felelősségteljesen használni úgy, hogy másoknak még véletlenül se ártsanak. "Tanítsuk meg gyerekeinknek, hogy mielőtt bármit is posztolnának a közösségi médiában, a posztra vonatkozóan tegyék fel maguknak az alábbi kérdéseket: Igaz? Szükséges? Motiváló? Kedves? Magyarázzuk el nekik, hogy amennyiben ezekre a kérdésekre nem a válasz, akkor gondolkodjanak el azon, hogy valóban meg akarják-e osztani" - magyarázta Reena B. Patel, pszichológus.

Jutalmazzuk az erőfeszítést!

Brian Galvin, aki tanárként dolgozik egy Seattle-i iskolában úgy látja, hogy a szülőknek nem feltétlenül az eredményt kellene jutalmazniuk. Mint mondja, ha a szülők az eredmény helyett az erőfeszítést, a lelkesedést és az újrapróbálkozásokat díjazzák (még ha sikertelenek is), akkor a diákok sokkal inkább hajlamosak kitartani az erőfeszítéseik mellett, amely végül sikerhez vezetheti őket.

Ne csak szóban utasítgassunk, tettekben is mutassunk példát!

Vonjuk be a gyerekeket az őket érintő kérdésekbe, hogy megtapasztalhassák és megtanulhassák, milyen felelősséggel jár döntéseket hozni. Ahhoz, hogy megtalálják saját erejüket, bátorságra van szükség, illetve arra, hogy képesek legyenek tanulni a hibáikból. Mindennek az elsajátításához fontos, hogy megfelelő mintát lássanak maguk előtt, tehát a nagy szavak helyett tetteinkkel mutassunk nekik példát.

Legyen ideje és helye a házi feladatoknak!

Jelöljünk ki egy állandó időt és helyet a házi feladatok elvégzéséhez. "A diákok akkor tudnak fejlődni, ha van egy biztos rutinjuk és képesek szellemileg előre felkészülni a munkára" - mondta Frances Kweller egyetemi konzulens, aki azt ajánlja, hogy a tanuláshoz mindig jól megvilágított, zavaró tényezőktől mentes helyszínt válasszunk.

Örüljünk a legapróbb eredményeknek is!

April J. Lisbon pszichológus szerint, mikor a gyerekünk izgatottan elújságolja, hogy mit tanult az iskolában, erősítsük meg benne ezt a lelkesedést, örüljünk vele együtt. "Ünnepeljük együtt vele az elért eredményeket, legyen az akármilyen kicsi is" - magyarázza a szakember.

Hagyjuk őket játszani!

"A játék gyakorlatilag egy munka a gyerekek számára, aminek segítségével értelmezik a körülöttük lévő világot. Fontos, hogy megtapasztalják, milyen jó érzés is új dolgokat megtanulni, hogy merjenek kérdéseket feltenni és ne féljenek a válaszok után kutatni. Ha a gyerekek azt csinálhatják, amit szeretnek, ha játszhatnak, akkor a kötelezettségeiket is sokkal szívesebben teljesítik" - mondta Benjamin Newton, a New York-i székhelyű Vivvi gyermekgondozói program alapítója.

Saját magunkra is szánjunk időt!

"Lehet, hogy észre sem vesszük, de a saját szorongásuk is hatással van gyerekünk lelkivilágára, világképére" - mondta Alyssa Austern, klinikai szakpszichológus. A szakértő szerint ahhoz, hogy jobb szülőkké váljunk, először saját magunkkal kell kibékülnünk.

A negatív érzések is fontosak

A szülők gyakran próbálják megvédeni gyerekeiket a negatív érzésektől. Ez bizonyos nézőpontból érthető, hiszen egy szülő sem szereti látni, ha gyermeke szomorú vagy haragos. Alyssa Austern klinikai szakpszichológus szerint azonban, mikor gyerekeinknek olyanokat mondunk, hogy "nem szabad sírni" vagy hogy "minden rendben lesz", azzal azt az üzenetet közvetítjük, hogy a negatív érzelmekkel valami baj, hogy azokat nem szabad megtapasztalni. "Gyermekeinknek meg kell tanulniuk, hogy teljesen rendben van és teljesen természetes, ha a pozitív érzelmek mellett negatívakat is átélnek" - vélekedik a szakember.

Fontos az egészséges táplálkozás

A szakértők szerint azáltal, hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk a helyes táplálkozás fontosságára, nem csak a fizikai egészségüknek teszünk jót, de nyitottabbá is válhatnak az új dolgok felfedezésére és nagyobb önbizalmuk lesz, ha bizonyos helyzetekben kockázatot kell vállalniuk.

Forrás: businessinsider.com