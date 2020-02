Gyerekek, akiknek nehezebb az iskolakezdés

A nyáron született gyerekek jobban megküzdhetnek az írással, az olvasással, a matematikával és a kommunikációval is.

Üdvözlöm Doktornő! Tanácsot szeretnék kérni Öntől! Marci fiamról van szó, 8 éves második osztályba készülő kisfiú! Év vége felé vettük észre nála, hogy egyre érzékenyebb, óra alatt és napköziben is egyre többször sírt, haza akart jönni és anyával lenni! Először nem nagyon foglalkoztunk vele, mondván fáradt! Aztán beírattam hittan táborba, de első nap haza kéretőzött sírva, hogy ott nagyon sokan vannak, nem ismeri őket (Günter testvér is mondta, hogy egyedül, félrevonultan üldögélt, nem vett részt játékokban sem, nem érezte jól magát!) Aztán a minap buszra szálltunk vele, és látszott rajta, hogy szorong (tömegtől), moziban úgyszintén! Mikor nem voltak sokan, nem látszott rajta semmi, jól érezte magát! Barátok ma elvitték őt fürödni, és ők is mondták, hogy először bezárkózott, de most már kicsit feloldódott! A falunkban kis létszámú osztályok vannak, ők 5-en lesznek másodikban. Arra gondoltunk átíratjuk vidékre, hátha kicsit erősödne. Húgommal egyszerre lettünk terhesek, 4 nap különbséggel lettek a fiúk, ovi, suli mindent egyszerre csináltak! Keresztfiam határozott "főnök" típus, Marci lassabb, nyugisabb gyermek! Iskolában volt olyan, hogy Lacus kiközösítette, szekálta, Ő meg persze sírva fakadt! Marci megvédi a gyengébb gyerekeket Tőle, és akkor is Ő marad alul! Szeretnék tanácsot kérni Öntől, hogy tudnánk az önbizalmát is erősíteni (mindig azt mondja, hogy ő ezt úgysem tudja megcsinálni, ő erre nem képes, ő "hülye")! Sajnos Marci nagyon rászokott a tv-re, számítógépre, nem is nagyon köti le semmi más! A napi egy órát megengedjük neki, de mikor mindketten dolgozunk, a nagyszülőknek nem fogad szót, ők meg nem vitatkoznak vele! Sajnos tisztában vagyunk vele, hogy kevés időnk van rá, de a munka viszont kell! Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszát! Üdvözlettel: P.-né Heni

Kedves Anyuka! Nagy a valószínűsége, hogy történt valami az iskolában, amit Marci nem mond el. Az ön leírása alapján eléggé kudarc-kerülő kisfiúnak tűnik. Sokszor támogatást, védelmet várna a környezetétől. Talán fontos lenne egy képesség vi...