Ételek, amelyek megölhetik házi kedvencét

A Kis herceg című remekmű egyik igen fontos mondanivalója, hogy az ember felelősséggel tartozik azért, amit megszelídített. Néha azonban a legnagyobb jó szándék mellett is kockára tesszük házi kedvenceink egészségét.

Kedvenceink iránti törődésünk része az is, hogy bármennyire is elkényeztetjük őket, odafigyelünk arra, hogy ne adjunk nekik komoly betegséget, ne adjisten halált okozó ételt még jó szándékkal sem. Olasz tudósok frissen megjelent tanulmányukban megállapították, milyen ételek okoztak több ízben is mérgezést a kutyáknak és macskáknak. A csokoládé vagy csokoládé alapú élelmiszerek, a makadámdiót vagy édesítőszert tartalmazó finomságok sajnos túl sok áldozatot szedtek már a kedvencek körében.

Ezek közül egyesek, mint a csokoládé , régóta ismert méreg a kutyák számára, de például korábban a szőlőről nem gondolták volna, hogy problémát okozhat. A kutyák az ételmérgezés szempontjából sokkal veszélyeztetettebbek, mint a macskák, mivel előbbiek szinte bármit képesek azonnal megenni, amint az orruk elé kerül, míg a cicák többnyire válogatósabbak.

Óvatosan etessük kedvenceinket, némelyik étel mérgező a számukra!

Lássuk a listát, mely ételek, élelmiszerek a legveszélyesebbek!

Csokoládé és kávé

A kakaóbab származékok sajnos nagyon gyakran okoznak mérgezést kedvenceinknek. Ezek lehetnek egészen enyhék, de akár komoly rohamot vagy halált is okozhatnak. A statisztikák szerint különösen gyakoriak a csokoládémérgezések ünnepek idején, hiszen ilyenkor több édességet tartanak az emberek otthon.

A csokoládéban két mérgező anyag is található (a teobromine és a koffein) amik a sejtműködést károsítják és így a központi idegrendszerre és a szívizmokra is rossz hatással vannak. Minél sötétebb a csokoládé, annál több teobromint tartalmaz, így akár már egy apró kocka is mérgezést okozhat.

mérgezés első tünetei többnyire 2-4 óra múlva, többek között nyugtalansággal, erős szomjúsággal, inkontinenciával és hányással jelentkeznek. Ha időben kap kezelést az állat, jó eséllyel túlélheti a mérgezést.

Xilit

Figyelem! Óriási veszélyt jelent a xilit az ember legjobb barátja számára. A mesterséges édesítőszerben lévő xilitol a kutyák hasnyálmirigyét intenzív inzulintermelésre készteti. Ha többet szeretne megtudni, kattintson! h i r d e t é s

A második leggyakoribb méreganyag, ami a legtöbb otthonban megtalálható. Nem csak élelmiszerekben, de például fogkrémekben is előfordul. Mérgezést úgy okoz, hogy inzulintermelésre serkenti a hasnyálmirigyet, ami drasztikus vércukorszint csökkenést eredményez.

A tünetek a mérgezést követő 30-60 percben jelentkeznek. Hányás, letargia, a mozgáskoordináció hiánya rohamok is jelentkezhetnek.

Olíva és hagymafélék

Az Allium genius családjába tartozó növények gyakran betegítik meg a kutyákat és a macskákat. A bennük lévő organo-szulfátok komoly változást képesek előidézni az állatok vérében. Az állatok szervezetébe többnyire véletlenül kerül be és időnként a mérgezés tünetmentesen lezajlik. Ha vannak tünetek, azok többnyire néhány napon belül jelentkeznek hányás, hasmenés, bélfájdalom vagy étvágytalanság képében.

Alkohol

depresszió, a letargia, alázvagy a mozgáskoordináció hiánya. Többnyire véletlenül kerül alkohol az állatok szervezetébe, méghozzá olyan meglepő forrásból is, mint egy rohadt alma. Az állatokban az etanol rendkívül gyorsan felszívódik, eléri az agyat és olyan tüneteket okoz, mint a

Előfordul, hogy a kutya kómába esik, és rendkívül lelassul a légzése. Szerencsére megfelelő gondoskodás mellett az állatok gyorsan felépülnek a mérgezésből.

Szőlő

Mind nyersen, mind szárított formában veszélyes az állatokra, mert bár egyes állatok másképp reagálnak rá, gyakran okoz veseelégtelenséget . A reakciók annyira különbözőek, hogy egyes esetekben a kutya közel egy kiló szőlő elfogyasztása után sem mutatott tüneteket, míg egy másik egy maréktól is életét vesztette.

Komló

A sör egyik legfőbb alapanyaga sajnos nagyon veszélyes az állatokra. A benne lévő gyanták, illóolajok és a tanninok olyan tüneteket okozhatnak, mint a szorongás, felgyorsult szívverés, hányás, hasfájdalom, de akár rohamokat is okozhat. A tünetek néhány órával a mérgezés után jelentkeznek, és ha rosszul kezelik, akár az állat halálát is okozhatja.

Makadámdió

Pontosan nem tudni mekkora mennyiségtől, de az biztos, hogy már egészen ki adagban is mérgező lehet a kutyák számára a makadámdió. A fogyasztás után 12 órával jelentkező tünetek között lehet a levertség, gyengeség, hányás, mozgásképtelenség, remegés és a láz.

Szerencsére, bár a tünetek ijesztőek, eddig még nem érkezett jelentés arról, hogy egy állat belehalt volna a makadámdió-mérgezésbe, de ha bármelyik eset eleve meglévő egészségügyi problémákkal társul, akkor sajnos végzetes is lehet egy-egy habzsolás a nem megfelelő ételből.