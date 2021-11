Ennyi harmincas nő maradhat gyermektelen

A mai harmincasok gyermektelensége akár a 20 százalékot is elérheti, ami jelentős változás a megelőző évtizedekhez képest, és európai szinten is magasnak számít - derült ki Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Intézetének vezetőjének tanulmányából, amelyet a 444. hu szemlézett. Az elemzés szerint ma is a diplomás nők közt vannak a legtöbben, akik egyáltalán nem vállalnak gyereket. Ennek oka, hogy ők jellemzően mindig később szültek az alacsonyabb iskolai végzettségű nőkhöz képest, ami növeli a gyermektelenség esélyét.

A kétgyerekes modell már nem olyan népszerű, az egygyerekesek aránya viszont nőtt. Fotó: Getty Images

Látványos változás 1990-hez képest, hogy a kétgyerekes modell egyre veszít a népszerűségéből. Akkor a 40-44 éves nők több mint felének két gyereke volt, 2015-ben ők már csak 37 százalékot tettek ki. Jelentősen nőtt az egygyermekesek (22-ről 28 százalékra) és a gyermektelenek (9 százalékról 16 százalékra) aránya, miközben a három- és többgyermekeseké 19 százalékról 20-ra emelkedett.

Meghatározó az iskolai végzettség

Érdekesség, hogy manapság az iskolai végzettség sokkal jobban meghatározza a családalapítási szokásainkat, mint a rendszerváltás előtt. Az alapfokú végzettségűeknél a legkisebb a változás, most is ők vállalnak legkorábban gyereket, de a legfiatalabbak között csökkent a termékenység. A szakmunkás végzettségűek annak idején 20-22 évesen vállaltak gyereket, ami az életkor növekedésével elég gyorsan és meredeken visszaesett. Ma összességében sokkal kevesebb gyereket vállalnak, és életkor szerint sincsenek akkora különbségek.

Az érettségizetteknél ma 29 évesen vállalnak gyereket a legtöbben, korábban ez 24 év volt. De a mai 29 éveseknél fele annyi gyerek jut ezer nőre, mint 1990-ben a 24 éveseknél. A diplomások rövid szakaszra koncentrálják a gyerekvállalást, többnyire 28-34 évesen szülnek, míg a rendszerváltás idején még 25 év körül volt a csúcs.