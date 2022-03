"Eljön a nap, amikor a férfiak heréjében nulla spermium fog termelődni"

A világban egyenletesen csökken a férfiak spermiumszáma, így matematikailag eljöhet az a pont, amikor a férfiak heréjében nulla spermium fog termelődni. A tengerentúlon élő Ősapay György kémikussal, a népszaporulat és a meddőség elismert kutatójával a férfi terméketlenség okairól, megoldási lehetőségeiről beszélgettünk.

Házipatika.com: Folyamatosan csökken a férfiak termékenysége, mégis egyre több gyermek születik a földön. Ez hogyan lehetséges?

Ősapay György: Jó kérdés. Azt tudjuk, hogy a mérések kezdete - nagyjából 1940-re tehető - óta egyenletesen csökken a férfiak spermiumszáma a fejlett világban. Azt lehet mondani, hogy 40 évente megfeleződik a spermiumszám. Ezt már Czeizel Endre (orvosgenetikus - a szerk.) is kimutatta a 70-es években, aki először kutatta a magyar népességszaporulatot.

HáziPatika.com: A fejlett világon belül van eltérés a spermiumok csökkenésében?

Ő. GY.: Nincs. A mennyiségbeli csökkenés általános és egyenletes. Néhány mutatóban, például a spermiumok mozgékonyságában, Európában kicsit rosszabb a helyzet, mint az Egyesült Államokban. A helyzetet jól szemlélteti, hogy a spermadonorok száma is csökkenést mutat, mert sokan alkalmatlannak bizonyulnak az andrológiai vizsgálaton.

A környezetszennyezés, a vegyi anyagok mindennapi használata is károsíthatja a spermiumokat. Fotó: Fülöp Máté / Házipatika

HáziPatika.com: Melyek a spermiumszám csökkenésének okai?

Ő. GY.: A szakirodalom 3-4 lehetséges okot sorol fel. Genetikai, szervi, életmódbeli és környezeti tényezők játszhatnak szerepet a spermiumszám csökkenésében. Életmódbeli tényező például, hogy akár egyetlen cigaretta elszívásával megnövekszik a kadmium szintje a herékben, ami roncsolja a spermiumképződést.

HáziPatika.com: Melyek a környezeti tényezők?

Ő. GY.: Kutatások szerint az iparosodás miatti lég- és környezetszennyezés, illetve a kemikáliák, vegyi anyagok használata károsíthatja a spermiumokat. Ezek a káros anyagok a plüssállatokban, bútorokban, parkettában is benne vannak, érintkezünk velük mindennap a fejlett világban. A káros műanyagok szerepére az étkezésben először egy japán kutatás hívta fel a figyelmet. E szerint a gyorséttermek csomagolásából káros anyagok jutnak az élelmiszerbe, amely miatt a nagyvárosokban visszaesett a gyermekszaporulat, de vidéken nem, mert ott nem használnak olyan csomagolóanyagot.

HáziPatika.com: Mit lehet tudni a világ kevésbé fejlett részének termékenységéről? Ahol kevésbé kitettek a környezetszennyezésnek, ott is kevesebb gyermek születik?

Ő. GY.: Folyamatában nézve Kína az egyik érdekes példa, amely egy túlnépesedett ország volt, de a gazdasági fejlődéssel együtt a városokban már ott is egyre kevesebb gyermek születik, részben a növekvő férfiterméketlenségnek köszönhetően. Kis túlzással szólva, Kínában már nem az a kérdés, hogy két gyereket engedélyez-e az állam, hanem, hogy egyáltalán lesz-e gyerek.

Dr. Ősapay György magyar kémikus, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kiemelt kutatási területe a népszaporulat kérdése, a meddőségi problémák elemzése. "Kezdetben melléktéma volt nálam a terméketlenség-kutatás, mert eredetileg vegyész, kémikus vagyok. Később kiderült, hogy a biokémiai tudásomat ezen a területen tudom a legjobban hasznosítani" - mondta lapunknak. 1988-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal az USA-ban élt, mint egyetemi oktató, kutató, bár egy ideje már többet tartózkodik Magyarországon. Két gyermekétől hat unokája van, lánya orvosként a tengerentúlon él, fia üzleti menedzserként nemrég települt haza. Családi cégük egészségmegőrző készítmények fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. HáziPatika.com: Afrikában mi a helyzet?

Ő. GY.: Afrikában ugyanezt tapasztalják a fejlettebb vagy fejlődésnek indult régiók nagyvárosaiban. Egyenletesen csökken a férfiak spermiumszáma.

HáziPatika.com: Mi várható ennek alapján? Kétszáz év múlva kihal az emberiség?

Ő. GY.: A grafikon matematikailag valóban a nullához közelít. Egy neves amerikai szaklapban megjelent friss tanulmány szerint a tengerentúlon 2050-ben jön el az a pont, amikor a fehér férfiak valószínűleg képtelenek lesznek természetes úton megtermékenyíteni egy nőt.

HáziPatika.com: Tényleg eljöhet az a pont, hogy a férfiak heréjében nulla spermium termelődjön?

Ő. GY.: Matematikailag igen.

HáziPatika.com: Mit lehet tenni ez ellen globálisan?

Ő. GY.: Szerintem ez megoldhatatlan probléma. A meddőség ellen az államok a mesterséges megtermékenyítés egyre nagyobb támogatásával küzdenek, helyesen. De például a káros környezeti tényezők kibocsátásáért, amelyek a spermiumszámot csökkentik, a szénhidrogén-ipar és a multicégek a felelősek. Ezek termelését az államok nem tudják és nem is akarják nagyon visszafogni. Szükségünk van a kemikáliákra, műanyagra, ezeket lehetetlen kiiktatni a termelésből és a fogyasztásból.

HáziPatika.com: Mit javasol a férfiaknak?

Ő. GY.: Általánosságban a férfi terméketlenség jobban gyógyítható, mint a női. A férfiak minél előbb vizsgáltassák ki magukat, akkor is, ha még nem akarnak gyermeket, mert lehet, hogy később már késő lesz. Illetve, ha akarnak gyermeket, akkor a férfiaknak is fel kell készülni a babavárásra. Egészségesebb étkezés, fogyás, az italozás, dohányzás szüneteltetése, drogok kerülése javasolt. Valamint a nőkhöz hasonlóan vitamin-készítmények szedése, amely a spermiumszám növelésében eredményes, sőt a spermiumok DNS-ének fragmentációját is csökkenti antioxidáns komponensei által. Azok a párok pedig, akik gyermeket szeretnének, de egy éven belül nem jön össze, mielőbb vizsgáltassák ki magukat. Itt viszont belép a stresszfaktor, hogy miért nem jön össze a gyerek a mesterséges megtermékenyítéssel, és gyakran ez az extra szorongás is nehezíti a babavárást.

A férfi terméketlenség biológiai okok miatt jobban gyógyítható, mint a női. Fotó: Fülöp Máté/Házipatika

HáziPatika.com: A mesterséges megtermékenyítés hatékonyabb lehet, ha a lelki okokat is vizsgálják?

A Babacsalogató alapítványának célja, hogy hasznos gyermekvárási és felkészülési információkkal lássa el a párokat. "Terveink szerint idén ősszel jelenik meg egy tanulmánykötetünk több szerző közreműködésével. Illetve egy információs füzet a pároknak arról, hogy miként lehet a női és férfi szervezetet felkészíteni az egészséges fogamzásra, beleértve a pszichológiai felkészülést is" - mondta a professzor. Utóbbi kiadványt a Babacsalogató ambulanciák használják majd a betérő meddő párok felvilágosítására, kezelésére. Ő. GY.: Igen, erre kutatások világítanak rá. A frissen létrejött Babacsalogató alapítványunk is a pszichológiai segítségre helyezi a fókuszt. Illetve azokra a lépésekre összpontosítunk, amelyeket már a fogantatás előtt érdemes megtenni, hogy egészséges újszülött érkezzen a családba. Orvosaink tapasztalatai alapján a meddőséggel küzdő párok 70 százalékánál a pszichológiai segítség sikeres megtermékenyítéshez vezethet.

HáziPatika.com: Magyarországon megjelenik a pszichológiai vonal a meddőségi protokollban?

Ő. GY.: A rutin protokollnak nem része, ez inkább orvostól függ. Szerintem nagyon kevés az olyan andrológus vagy nőgyógyász, aki pszichológushoz is küldi a párt a meddőségi kezelésen belül. Holott számos esetben nem találnak semmilyen szervi eredetű okot a fogantatás késlekedésére.