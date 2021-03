Agyvérzés, hirtelen szívmegállás, anafilaxiás sokk, hipoglikémia, tüdőembólia. Ezekben az esetekben biztosan nem halogathatjuk, hogy gyors segítséget hívjunk. Nincs idő pánikra, hiszen segítség nélkül a beteg akár meg is halhat. De vajon felismerjük a jelekből, hogy nagy a baj? Hogy nem érdemes várni, mert magától nem lesz jobb? Figyelem: a tudás életet menthet!

Tüdőembólia

Tulajdonképpen a mélyvénás trombózis egyik szövődményéről van szó, amikor az alsó végtagból egy alvadt vérrög, a vérkeringéssel a tüdőbe jut, és elzárja annak fő- vagy mellékartériáit. Ebben az állapotban nem jut elegendő vér, illetve oxigén a tüdőbe, ezért sürgős orvosi beavatkozás nélkül megfulladhat a beteg, így nagyon fontos a gyors segélyhívás. A vérrögöt tehát minél előbb el kell távolítani a tüdőből. Az egyik lehetőség egy speciális, vénás gyógyszeres kezelés, aminek során úgynevezett trombolitikumokat juttatnak a véráramba. A szakemberek azonban óva intenek a mellékhatásoktól, amelyek között akár belső vérzés is előfordulhat. A másik lehetőség a vérrög felszámolására, ha egy vénán keresztül katéterrel jutnak el hozzá, és ultrahanghullámokkal, vagy egyszerűen csak a bevezetett eszköz segítségével szétroncsolják. Amennyiben ez sem vezet eredményre, műtétet is végezhetnek az orvosok. Mivel azonban ehhez szív-tüdő motorra kell kapcsolni a beteget, az operáció rendkívül kockázatos, így csak legvégső esetben alkalmazzák.

A szorító mellkasi fájdalom is komoly bajt jelezhet. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Hipoglikémia

Nem egy önálló betegségről, inkább a cukorbetegséget kísérő veszélyes állapotról van szó hipoglikémia esetén. Ilyenkor a vércukorszint 3,9 mmol/l alá esik, ami azt jelzi, hogy a vérben keringő cukrot a szövetek gyorsabban veszik fel annál, mint ahogy a szervezet képes a keringésbe juttatni. A beteg izzadást, fáradtságot, álmosságot, éhséget, szédülést érezhet, felgyorsulhat a szívverése, fájhat a feje, homályossá válhat a látása, zsibbadhat. A külső szemlélő azt veheti észre, hogy zavart, ingerült és a beszéde is érthetetlenné, összemosódottá válhat. Súlyos esetben akár ájulás, eszméletvesztés és rángógörcs is lehet a következménye. A legfőbb teendő természetesen az, hogy vércukormérés után gyorsan felszívódó cukros táplálékot kell fogyasztani. Ez lehet gyümölcslé, kóla, tej vagy akár szőlőcukor, illetve gyógyszertári glükóztabletta is. Ha a helyzet belátható időn belül nem javul, azonnal értesíteni kell az orvost, vagy segítséget kell hívni.

Stroke

Köznapi nevén agyvérzésnek vagy agyi érkatasztrófának is nevezik. A háttérben általában az áll, hogy egy vérrög a koponyán belül elzárja az erek útját, emiatt pedig az idegsejtek nem jutnak se oxigénhez, se tápanyagokhoz, és elhalnak. Vérzéses állapotok is előfordulhatnak, olyankor egy-egy ér fala reped meg. Bár az orvosok szerint 60-80 éves korban a leggyakoribb, sajnos egyre gyakrabban diagnosztizálják 40-50 éves kor körül. Bár a stroke rendkívül súlyos, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha hamar, azaz a tünetek jelentkezése után legkésőbb másfél órával el tudják kezdeni a kezelést, akár teljes gyógyulást is el lehet érni, az azonnali segélyhívás tehát létfontosságú lehet.

A legfontosabb, hogy olvasni tudjunk a jelekből. Ezért ha azt látjuk, hogy valakinek elferdül az arca, lebiggyed a szája, zavarossá válik a beszéde, ha arra panaszkodik, hogy szédül és kettős látása van, érdemes egy egyszerű tesztet végeztetni vele. Mindössze 3 dologra kell megkérni: mosolyogjon, beszéljen és emelje fel a kezeit. Ha ezek közül bármelyik nehézséget okoz a betegnek, azonnal segítséget kell hívni, hogy minél hamarabb kórházba szállíthassák.

Szívroham

Magyarországon évente 20-25 ezer ember veszti életét hirtelen szívhalál következtében. Ennyi esetben volna tehát arra szükség, hogy mellkaskompresszióval, defibrillátorral és lélegeztetéssel megpróbáljuk újra beindítani a szívet. Ez az egyik legfontosabb szervünk, amely percenként 60-80 összehúzódással tartja fenn a keringésünket, azaz pumpálja a vért az erekbe, hogy az oxigén és a tápanyagok valamennyi sejtünkhöz eljussanak. Szakemberek szerint, ha a megállás után 5 percen belül megkezdjük az újraélesztést, 50-70 százaléknyi esélyünk van arra, hogy sikerrel járunk. Érdemes tehát tisztában lenni azzal, pontosan hogyan lehet fenntartani külső beavatkozással a keringést és a légzést.

Ma már a nagyobb közösségi helyeken defibrillátor is elérhető. A készülék arra szolgál, hogy ha kamraremegés, idegen szóval fibrilláció, vagy pulzushullám nélküli kamrai eredetű túl szapora szívverés áll fenn, sokkoljuk az szívet, ami azt jelenti, hogy áramütéssel szüntessük meg a ritmuszavart. A szívroham korai tüneteit, mint például az enyhe fájdalom vagy kellemetlen érzés a mellkasban, az izzadás, az émelygés, légszomj vagy nyak-, váll- és állkapocsfájdalom, maga a beteg is felismerheti, és ha úgy érzi, valami nincs rendben, fontos azonnal segítséget hívni.

Anafilaxiás sokk

Akár egy egyszerű méhcsípés miatt is meghalhat bárki a kezünk között. Ennek oka olyan allergiás reakció, amely az immunrendszer túlzott működésére vezethető vissza. A jelenséget nemcsak rovarcsípés válthatja ki, hanem gyakorlatilag bármi, hiszen élelmiszerre, vegyszerre és gyógyszerre is allergiásak lehetünk anélkül, hogy tudnánk róla. A rosszullétet bőrkiütések, szédülés, zavartság, nehézlégzés, hányinger, hányás, verejtékezés, sápadtság, keringészavar kísérheti, ilyenkor a mentőket kell értesíteni, vagy rögtön segítséget hívni, valamint fel kell készülni a légutak biztosítására és az újraélesztésre. Az orvosok arra hívják fel a figyelmünket, hogy a beteget ezekben az esetekben szigorúan tilos itatni, de ne adjunk neki kalciumot, antihisztamint, illetve szteroidot sem, mert csak rontunk vele az állapotán. A kezelés első lépéseként minél hamarabb adrenalint kell kapniuk, mert az szűkíti az ereket, megemeli a vérnyomást, aminek hatására tágulnak a légutak, enyhül a nehézlégzés. Azoknak pedig, akik már egyszer átestek anafilaxiás sokkon, injekció formájában mindig maguknál kell hordaniuk, hogy szükség esetén rugós, önbelövős fecskendővel minél hamarabb beadhassák a combizomba.

A gyors segélyhívás tehát életeket menthet, azonban előfordulhat, hogy éppen nem tartózkodik senki amellett, akit baj ér. Ilyen esetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy a bajba jutott egyedül is, akár mozgásképtelenség esetén is a lehető legegyszerűbb módon tudjon segítséget kérni. Emiatt - különös tekintettel idősebb szeretteinkre - hasznos lehet egy olyan készülék, amellyel egy gombnyomással hívható szakszerű segítség.