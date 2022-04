Bajt is okozhat a kismamamasszázs

Fájó hát és derék, sajgó vállak és lábak: a legtöbb kismama a pocakja növekedésével egyenes arányban viseli egyre nehezebben a várandósság hónapjait. Kellemetlenségeiket enyhítheti a kismamamasszázs, amely a sajgó területekre - derék, hát, combok, lábfejek, illetve akár a has bizonyos pontjai is - fókuszálva enyhülést adhat, de kockázatokkal is járhat. Ezek elkerülése végett érdemes profi masszőrre bízni a masszázst a várandósság idején - írja a Livescience.

Miért hasznos a masszázs? Nemcsak a lelkünknek tesz jót: egy finom masszázs fellazítja a feszes, görcsös izmokat, megszünteti a fájdalmat, és jól kiegészíti a mozgást. A krónikus mozgásszervi betegségek esetén általában a terápia része. h i r d e t é s

Tanulmányok is igazolják a kismamamasszázs jótékony hatásait

A várandósság első trimeszterében normál masszázst is biztonsággal kaphatnak a nők, a második és harmadik trimeszterben viszont már kismamamasszázsra van szükségük, amelyet a masszőr speciális ágyon végezhet. A kellő körültekintéssel és szakértelemmel végzett várandósmasszázsnak számos jó hatása lehet a leendő anyára és a babára nézve is, ezt kutatások is megerősítik. Egy 2014-es tanulmány szerint már heti 20 perc kismamamasszázs is hatékonyan segíthet csökkenteni a láb- és hátfájást, egy 2010-es kutatás pedig arra mutat rá, hogy napi 20 perc lábmasszázs javíthat a terhesség alatti boka- és lábdagadáson.

A kismamamasszázs előnyei és kockázatai

A fájdalom- és duzzanatcsillapításon túl a terhesség alatt végzett masszázs segíthet a kismamának ellazulni, javíthatja az alvásminőséget, valamint erősíheti az anya és a baba közti kötődést is. Enyhítheti továbbá a szorongást, a depresszió tüneteit, és csökkentheti a szülés során fellépő komplikációk, illetve a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát is.

Sok előnye lehet, de veszélyeket is hordozhat a kismamamasszázs. Fotó: Getty Images

A kismamamasszázs a legtöbb esetben hasznos és biztonságos, de néhány kockázatos dolgot érdemes mellőzni. Ilyen például a mélyszöveti masszázs a hasi részen, illetve a felkar és a lábak területén is. Az is fontos, hogy a 16. hét után a leendő anyuka ne a hátán feküdjön, hanem az egyik oldalán.

Oda kell továbbá figyelni az illóolajok használatára is, mert míg egyes illatokat ajánlott kerülni várandósság esetén, néhány másik biztonsággal használható. Ilyen például a levendula, a bergamot, a grapefruit, a neroli és a borsmenta. Végül, de nem utolsó sorban hirtelen jött duzzanat esetén nem mindig jó ötlet masszírozni a kismamát, mert az ilyen jellegű probléma hátterében terhességi toxémia (preeklampszia) is állhat.

Aki babát vár, és vágyik egy kellemes masszázsra, de nem biztos abban, hogy tényleg jó ötlet lenne-e, annak érdemes konzultálni erről az orvosával. Ha pedig zöld utat kap, akkor már nincs más hátra, csak a megfelelő szakember kiválasztása és az, hogy élvezzük a kezelést!