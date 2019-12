Az ünnepek alatt ezért ne nézzük a leveleinket

A laptopok, okostelefonok és tabletek korában már nemcsak akkor tudunk e-mailezni, ha leülünk a számítógép elé, hanem kütyüjeinkkel - mint egyfajta digitális köldökzsinórral - folyamatosan az internetre vagyunk kapcsolódva. Ez pedig egyenes út a közösségimédia-oldalak mellett az e-mailjeink állandó nézegetéséhez is.

Miért nézzük az e-maileket olyan gyakran?

A legtöbb felnőtt kütyüfüggő - a részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A gyors üzenetcsekkolás dopamint termel - ez is fontos szerepet játszik abban, hogy egyesek szinte folyamatosan frissítgetik az e-mailjeiket. De egy másik jelenség, a kognitív alagúthatás is állhat a háttérben. Ennek lényege, hogy stresszhelyzetben vagy unatkozás közben leszűkül a fókuszunk, és csak a környezetünk egy adott szeletére tudunk koncentrálni - például az e-mailekre, amik könnyen elérhetőek és ellenőrzésük felületes figyelemmel is teljesíthető. A karácsony és az év végi pihenés időszakában azonban ajánlott szakítani ezzel a kényszercselekvéssel, és helyette minőségi időt tölteni a családunkkal. Az e-mail-mentesség megkönnyítésére a Thrive Global összegyűjtött néhány betartható tanácsot - ezekből válogattunk.

Családi feszültséget szülhet, ha állandóan az e-maileket olvasgatjuk. Fotó: iStock

Rejtsük el az e-maileket!

Sokan tapasztaljuk, hogy az e-mailjeinkkel rendszerint akkor kezdünk el foglalkozni, amikor hirtelen nem találunk fontosabb feladatot, vagy ha az e-mail-fiókunk amúgy is meg van nyitva. Ez utóbbin könnyű segíteni: laptopunkon és tabletünkön rejtsük el az e-mail ikont, okostelefonunkon pedig kapcsoljuk ki az értesítéseket. Ha nehéz ellenállnunk, már olyan applikációk is léteznek, amelyek átmenetileg blokkolják hozzáférésünket az e-mail-fiókunkhoz.

Állítsunk fel fontossági sorrendet!

Segíthet az is, ha már reggel összeírjuk a teendőinket, majd ezeket fontossági sorrendbe rakjuk. Kitűzhetünk egy időkorlátot is, például, hogy a három legfontosabb feladattal 11:30 előtt végezzünk. Természetesen a fontossági sorrendből nem kell kimaradniuk az e-maileknek sem, bekerülhet egy 30 perces "levelezős blokk" is délutánra. De emlékeztessük rá rendszeresen magunkat, hogy addig van fontosabb feladatunk is - például elszaladni a bejgliért vagy feldíszíteni a karácsonyfát -, és csak ezek elvégzése után jut majd időnk a leveleinkre.

Sokan két feladat közti átmenetként is rápillantanak a leveleikre, de karácsonykor jobb ezt is mellőzni. A legjobb, ha már a nap elején kitaláljuk, mit fogunk csinálni a feladatok között - például főzhetünk magunknak egy teát, felhívhatjuk valamelyik rokonunkat, vagy elolvashatunk egy fejezetet abból a könyvből, amit egész évben csak rakosgattunk a könyvespolcon, de nem jutott rá idő.