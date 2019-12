Az apák is bemehetnek a császármetszésre

Több édesapa szeretne otthon maradni kisgyermekével, mint ahányan valóban be is vállalják ezt. Mi ennek az oka? Részletek itt.

"Akár az utolsó pillanatokban is dönthetnek úgy a párok, hogy a férfi is bejön, de úgy vélem, már a terhesgondozás során érdemes feltenni a kérdést, hogy szeretnének-e ezzel a lehetőséggel élni" - fogalmazott az intézményvezető a delmagyar.hu-nak nyilatkozva. Mint elmondta, több hónapnyi engedélyeztetés és ügyintézés előzte meg azt, hogy december 9-től a szegedi klinikán is ott lehessenek a császármetszéssel zajló szüléseknél az édesapák. Kitért rá, régóta igény mutatkozott már erre a párok részéről, ami érthető is, hiszen a lehetőség az ország több szülészetén is adott már rá.

Az ország több szülészetén is beengedik az apákat a császármetszésre. Fotó: iStock

Évente mintegy háromezer szülést vezetnek le Szegeden, aminek a 30-40 százaléka császármetszéssel történik. "Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy nem otthon kell szülni. Olyan lehetőséget kell biztosítani ezekben az intézményekben, hogy ha becsukják a szülőszoba ajtaját az édesanyák, akkor ne egy kórházban érezzék magukat, hanem otthonos körülmények között. Mindemellett pedig felkészült csapat tud nekik segíteni mindenben" - foglalt állást dr. Németh Gábor.

Kifejtette, az édesapák magából a beavatkozásból semmit sem látnak. Az édesanya fejénél állhatnak, a többi részt pedig paraván takarja el. Emellett a férfiak akkor hagyják el a műtőt, amikor csak szeretnék. Nyugodtan kimehetnek például, ha rosszul érzik magukat.