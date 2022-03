"A kislányom félt, hogy meghal az orosz bombáktól"

Magyarország biztosítja az ukrajnai menekültek egészségügyi és kórházi ellátását is szükség esetén.

"A legkisebb lányom nagyon félt. Azt kérte, minél gyorsabban menjünk le a pincébe, hogy ne haljon meg az orosz bombáktól" - idézte az RTL Klub Híradó azt az ukrán nőt, aki 3, 7 és 10 éves gyerekével menekült Budapestre, és aki kedden az ellenzéki összefogás háborúellenes tüntetésén is felszólalt. Egy másik édesanya arról számolt be, legkisebb gyermeke még nem érti, miért kellett eljönniük otthonról, a nagyobbaknak pedig honvágyuk van, illetve féltik édesapjukat, aki nem tarthatott a családdal Ukrajnából.

A riportban bemutattak egy főként sokgyerekes, rászoruló családok számára kialakított budapesti menekültszállást is. Zakar Gergely, a szállást működtető Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatója elmondta, a gyerekek jellemzően nagyon fáradtan, kimerülten érkeznek már meg hozzájuk. Kifejtette, rengeteg humán felajánlást kapnak, valamint saját egészségügyi szolgálatot is működtetnek. Mindezek révén nemcsak a gyerekek egészségügyi ellátását biztosíthatják majd, de a trauma- és gyászfeldolgozást is segíteni tudják.

h i r d e t é s

Eközben több fővárosi katolikus középiskola összefogásával az intézmények önkéntes tanárai menekült gyerekekből álló csoportok oktatását szerveznék meg a Piarista Gimnázium épületében. Horváth Bálint, a gimnázium igazgatója elmondta, nemcsak az a céljuk, hogy a gyerekek tanuljanak, hanem az is, hogy közösségben lehessenek, ahol elmondhatják másoknak mindazt, ami velük történt.