A gyermekkori bántalmazás eddig nem ismert hatása

A 2-es típusú cukorbetegség egyre gyakoribb a felnőtt lakosság körében, az anyagcsere-betegség kialakulását számos életmódbeli tényező kiválthatja. De egy friss tanulmány szerint, amelyet a Journal of the American Heart Association című tudományos folyóiratban publikáltak, az okát a gyerekkorban elszenvedett traumák között is keresni kell.

A Birmingham-i Egyetem tudósai közel 250 ezer beteg leleteit, egészségügyi állapotát elemezték a 1995 és 2018 közötti adatok alapján. Azt találták, hogy 80657 érintettet bántalmaztak valamilyen formában (fizikailag, érzelmileg, szexuálisan) gyerekként. Az erőszak elszenvedői között pedig kétszer gyakrabban fordult elő a 2-es típusú cukorbetegség, mint azoknál, akik harmonikus körülmények között nőttek fel.

A cukorbetegségen kívül a bántalmazottaknál 71 százalékkal nagyobb volt az esély a kardiovaszkuláris rendellenességek kialakulására. Amagas vérnyomásesetében ez az arány 42 százalék, ami szintén elég ijesztő.

A gyermekkori bántalmazást számos krónikus betegséggel összefüggésbe hozták. Fotó: Getty Images

Károsítja az immunrendszert

Jelen kutatásban arra nem tértek ki, hogy a gyerekkori bántalmazás pontosan miért növeli a felnőttkori egészségügyi kockázatokat. De korábbi vizsgálatok szerint a gyermekkorban elszenvedett trauma módosítja azimmunrendszerműködését és az anyagcserét, ezenkívül a szervezet hormonális és idegrendszerére is negatív hatással lehet.

A tanulmány egyik vezető szerzője, dr. Joht Chandan hangsúlyozta, hogy ezen eredmények egyfajta társadalmi figyelmeztetésül is szolgálnak. Nagy-Britanniában például minden negyedik gyermeket bántalmaznak, a felnőttek között pedig folyamatosan növekszik a krónikus betegségek előfordulása, ami egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Véleménye szerint ezért nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a gyermekvédelmi intézkedésekre, ellenőrzésekre, amivel hosszú távon az egészségügyi mutatók is javulhatnának.