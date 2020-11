A gyerekek így ismerhetik fel az álhíreket

"A modern médiakörnyezetben tapasztalható információs bizonytalanság magasabb szintű kritikai tudatosságot igényel. Különösen fontos a hamis információk felismerése a mostani járványhoz hasonló krízishelyzetekben, amikor az embert napi szinten érik félrevezető, pontatlan, elfogult vagy akár csak nem megerősített információk" - mutatott rá Nagy Krisztina, az Idea Alapítvány szakmai programvezetője.

Az Idea Alapítványról Az Idea Alapítványt 2019-ben hozták létre a Televele Médiapedagógiai Egyesület és az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu oldal szakértői. A magántőkéből működő szervezet célja a gyerekek, fiatalok kritikai gondolkodásának és médiaértésének fejlesztése iskolai körülmények között. Az alapítvány akkreditált tanárképzési programot és komplex tanóraterveket kínál általános és középiskolai tanároknak, megalapozva ezzel a kritikai médiaműveltség iskolai fejlesztését. A szervezet eddigi képzésein országszerte 19 iskola pedagógusai vettek részt. Bővebben az alábbi oldalon olvashat az alapítványról.

Az értő médiafogyasztás fejlesztésére dolgozta ki az Idea Alapítvány egy online tanfolyamcsomag első három kurzusát, amelyet elsősorban felsős és középiskolás diákoknak ajánl. A főként tanárképzésekben utazó alapítvány a járványhelyzettel kapcsolatos korlátozások következtében bővítette a profilját.

A távoktatás alatt is használható

"Amikor tavasszal fel kellett függesztenünk a képzéseket a járvány miatt, elgondolkodtunk, hogyan tudjuk a programot átmenetileg, a megváltozott körülmények között továbbvinni. Erre a helyzetre válasz ez az online csomag, amelynek segítségével a tanárok akár a távoktatás keretein belül is feldolgozhatják a témát" - mondta Marinov Iván, az alapítvány társkurátora.

A gyerekek már nagyon fiatalon használják a számítógépet. Fotó: Getty Images

A most publikált online tananyag egy nagyobb e-learning készlet része, amelynek célja a kritikai és szelekciós képességek iskolai környezetben történő fejlesztése. Az alapítvány weboldalán elérhető, első három fejezet részletesen foglalkozik a leggyakoribb közlői szándékok bemutatásával, az interneten megjelenő reklámüzenetek felismerésével, valamint a trollkodás jelenségével is. "A csomagot befogadást megkönnyítő videók, valamint a gyerekek információs környezetéből válogatott példák és feladatok teszik élményszerűvé. Igyekeztünk olyan tananyagot készíteni, amelyből mi is szívesen tanulnánk" - mondja az alapítvány pszichológus tagja, Borbély Dóra.

A csomag egyszerre kínál lehetőséget a megszerzett tudás játékos begyakorlására, valamint - tanári igény esetén - az elsajátított ismeretek értékelésére is. Nem utolsósorban betekintést nyújt az érdeklődő pedagógusoknak az Idea Alapítvány tanárképzéseinek szemléletmódjába is. A tananyagcsomag elérhető az alábbi linken, az Idea Alapítvány tanárképzéseiről pedig itt lehet tájékozódni.