Sokan nincsenek vele tisztában, pedig nagyon fontos lenne tudni: a túlzott stressz nemcsak a lelkünkre, hanem a testünkre is hatással van. A stresszes életmód hosszú távon komoly betegségekhez is vezethet - ezért is fontos idejében felismerni a figyelmeztető jeleket, és segítséget keresni a problémánkra.

Ahogy már szó esett róla, a krónikussá váló stressz, az állandósuló feszült állapot akár depresszió kialakulásához is vezethet. Depressziós hangulatváltozások esetén fontos, hogy korán felismerjük a jeleket és megfelelő segítséget kapjunk a problémánkra. Ha már komolyabb a gond, mindenképpen ajánlott szakemberhez fordulnunk, ám enyhébb esetben mi magunk is sokat javíthatunk az állapotunkon. Természetes, ha stresszesek vagyunk A stressz az emberi test természetes reakciója az olyan ingerekre, amik kibillentik egyensúlyi állapotából és alkalmazkodásra kényszerítik. A stressz nem más, mint egy túlélő mechanizmus, ami az evolúció során fejlődött ki - és amire nagy szüksége volt például az ősembernek a vadászat során. Az ősember szervezete a vadállat közeledtével észlelte a veszélyhelyzetet, stresszhormonokat kezdett termelni, amelyek különböző biológia láncreakciók sorozatával felkészítették őt a harcra, vagy, ha az nem volt lehetséges, a menekülésre. Volt idő tehát, amikor a stressznek és az általa kiváltott fizikai reakcióknak - úgy, mint a szapora légzés, sebes szívverés, emelkedett vérnyomás - életmentő szerepe volt, manapság viszont ez a funkciója egyre inkább elveszíti a jelentőségét. Gondoljunk csak bele, a mai világban a legtöbb stresszt okozó élethelyzet egyáltalán nem jelent ránk közvetlen életveszélyt, a szervezetünk mégis úgy reagál, mintha az életünk múlna rajtuk. Ha pedig a felfokozott állapot tartósan, hosszabb ideig fennáll, az könnyen rányomhatja bélyegét testi és szellemi egészségünkre. Fontos tehát kiemelni, hogy rövid távon a stressz valójában nem káros, a bajt az okozza, ha ez az állapot hosszan, tartósan áll fenn. A túlzott stressznek a testünkre is hatása van. Fotó: iStock A súlyos, krónikus stressz rengeteg módon pusztíthatja szervezetünket. Károsíthatja a szívet és az érrendszert, az emésztőrendszert, az izomzatot, az anyagcsere-folyamatokat, az immunrendszert, illetve szexuális problémákhoz is vezethet. Mindezen hatásait ráadásul gyakran észrevétlenül fejti ki. Könnyen gondolhatjuk például, hogy a múlni nem akaró emésztési zavarainkat vagy fejfájásunkat valamilyen betegség okozza, miközben ezekért a tünetekért valójában a stressz lehet a hibás. A túlzott stressz biztos jelei Azt is fontos tudni, hogy a folyamatosan fennálló stresszre minden ember másképp reagálhat. Van, aki indulatossá válik, míg mások inkább csüggedtek, lehangoltak lesznek tőle. Rányomhatja bélyegét a koncentrálóképességünkre, sokszor pedig kifejezetten döntésképtelennek és depressziósnak érezzük tőle magunkat. Az kínzó lelki tüneteket pedig csak fokozza, hogy a folyamatos stressz komoly fizikai tünetekben is megnyilvánulhat: gyengítheti az immunrendszert, így fogékonyabbá teszi szervezetünket a különféle fertőzésekre;

állandósuló hát- és vállfájdalmat okozhat;

elősegítheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását;

nagyobb valószínűséggel alakulhat ki gyomorrontás, gyomorfekély vagy reflux;

kísérheti tenziós fejfájás vagy migrén;

alvászavarokat okozhat. A stressz könnyen veszélyes ördögi körbe ránthatja a szervezetünket: a fizikai tüneteink hatására ugyanis még stresszesebbek leszünk, segítség nélkül pedig az egészségünket komoly veszély fenyegeti. Tegyünk az egészségünkért! Ha jelen van életünkben az állandó feszültség, akkor ez azt jelentheti, hogy túl sok olyan élmény ér bennünket nap mint nap, amellyel nem tudunk, vagy csak nehezebben tudunk megbirkózni. Persze ezeket a feszültséget kiváltó tényezőket a mai rohanó világban nem egyszerű kiiktatni az életünkből - nem mindenki teheti meg például, hogy egyik napról a másikra munkahelyet váltson. Amit viszont megtehetünk, hogy életmódbeli változtatásokkal megkönnyítjük szervezetünk számára a feszültség kezelését. Sokat segíthet például, ha beiktatjuk mindennapjainkba a rendszeres mozgást, ha elsajátítunk valamilyen relaxációs vagy meditációs technikát, de azért is hálás lesz a testünk, ha biztosítjuk számára a stressz kezeléséhez szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat. Sedacur forte - a jó közérzetért és a nyugodt alvásért A mindennapos stressz nemcsak nappalainkat, de éjszakáinkat is könnyen megkeserítheti, és hatására alvásunk nyugtalanná válhat. Sokan vannak, akik ilyen esetben nem szívesen nyúlnak szintetikus altatókhoz, nekik jelenthet segítséget a növényi hatóanyagú, macskagyökér, komló és citromfű kivonatának kombinációját tartalmazó Sedacur forte. A Sedacur forte természetes, kíméletes és hatékony segítséget nyújt: oldja a feszültséget, ezáltal napközben jó közérzetet, éjjel pedig nyugodt alvást biztosít. Nagy előnye, hogy szedése nem tompítja a figyelmet, és nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet sem. Vény nélkül kapható gyógyszer A készítmény nem okoz függőséget, de így is célszerű a szedését időnként szüneteltetni, mert az is előfordulhat, hogy ideig-óráig altató nélkül is visszatalálunk az éjszakai nyugalmunkhoz. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Remotiv extra - a lelki egyensúlyért Vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer Az orbáncfű-kivonatot tartalmazó Remotiv extra mérsékelni tudja az enyhe depresszióval együtt járó tüneteket, hatására hangulatunk javulhat, és az alvásunk is pihentetőbbé válhat. Az orbáncfű depresszióellenes hatását számos tudományos kutatás bizonyította már: emelkedik a boldogsághormonok szintje, javul a hangulat, így könnyebben megbirkózhatunk a nehézségekkel. A készítmény nagy előnye a szintetikus antidepresszánsokkal szemben, hogy szedése kevesebb mellékhatást okoz. A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

