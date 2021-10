Tényleg tudunk tüsszenteni álmunkban?

Milyen alvásfázisokat különböztetünk meg az éjszakai pihenés során?

Lehetséges álmunkban tüsszenteni, de csak a korai alvásfázisban, mélyalvás közben már nem, mivel ilyenkor a tüsszentést kiváltó idegek már inaktívak - erősítette meg a menshealth.com-nak nyilatkozó dr. Eric Ascher, a New York-i Lenox Hill kórház orvosa. Megeshet ugyanakkor, hogy valamilyen irritáló anyag miatt a mélyalvásból is felébredünk arra, hogy tüsszentenünk kell. Mindazonáltal ez nem számítalvásközbeni tüsszentésnek, elvégre már ébren vagyunk, mikor tüsszentünk. Gyakori ez akkor, amikor például valaki megfázással vagy allergiával küzd.

Sok esetben valamilyen irritáció okozza, ha alvás közben felébredünk tüsszenteni. Fotó: Getty Images

Irritációt okozhat a többi között akár a por, egy új ágynemű anyaga, vagy esetleg egy új mosó- vagy öblítőszer is. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, cseréljünk minél gyakrabban ágyneműhuzatot, takarítsunk rendszeresen és alaposan a hálóban. A nehezen elérhető helyeken is portalanítsunk, mossuk rendszeresen a függönyöket, tisztítsuk a szőnyeget. Ha kint sok a szálló por, a pollen, akkor a szellőztetéssel is legyünk körültekintőek. Mindig fürdés vagy zuhanyzás után bújjunk ágyba, hogy a bőrünkről se kerüljön por, szennyeződés, irritáló anyag az ágyba.

h i r d e t é s

Ha mindezek ellenére is rendszeresen tüsszögünk éjszaka, és biztosak vagyunk benne, hogy nem vagyunk náthásak, érdemes lehet elmenni egy allergiavizsgálatra, hogy megtudjuk, melyek lehetnek azok az anyagok, amelyek a panaszt okozzák. Ez fontos, mert az állandó éjszakai tüsszögés megzavarhatja mind a saját, mind a partnerünk pihenését, hosszú távon is alváshiányt, alvászavarokat okozva. Összességében ezáltal számos káros következménye lehet az egészségünkre és a hangulatunkra nézve. Kutatások igazolják, hogy ha tartósan nem tudjuk kipihenni magunkat, az egyaránt rosszul hat szívünkre és érrendszerünkre, hangulatunkra, erőnlétünkre, immunrendszerünkre, illetve testsúlyunkra.