Rosszul járunk, ha a párunk horkol

Ha valaki horkol, akkor nem csak ő nem fog pihentetően aludni, hanem az sem, aki mellette fekszik. Pedig a pihentetőalvásszámos testi funkció - például az anyagcsere és a memória - működéséhez elengedhetetlen. A tartós kialvatlanság tehát nem múlik el nyom nélkül: számos komoly egészségügyi probléma forrása lehet.

Krónikus fáradtság

Egy alvási apnoés ember mellett alvó másik ember csaknem ugyanannyiszor ébred fel éjszakánként, mint apnoés társa. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen megszakadnak a különböző alvási szakaszok. Ennek eredménye a fokozódó fáradtság, amely egy idő után csökkent produktivitással, lelassult gondolkozással és hosszabb reakcióidővel jár, emellett ingerültséget is okoz.

Krónikus fáradtság és halláskárosodás vár ránk, ha egy horkoló mellett alszunk. Fotó: iStock

Kedélyproblémák

Kutatások bizonyítják, hogy az alváshiány a szorongás és a depresszió kialakulásának esélyét is megnöveli. A kedélyproblémák és ingerlékenység pedig előbb-utóbb a párkapcsolatunkra is rá fogja nyomni a bélyegét - az emiatt kirobbanó viták szintén rossz hatással vannak az egészségre. Ha feszült az otthoni légkör, az hosszú távon stresszt okoz, megváltoztathatja az étvágyunkat és érzelmi evésre késztethet. Emellett gyulladáskeltő hatása is van és az immunrendszert is meggyengíti.

Halláskárosodás

A kanadai kutatók azt vizsgálták, hogy a horkolás hangja milyen hatással van arra, aki horkol, illetve arra, aki mellette alszik. Arra az eredményre jutottak, hogy a hanghatás kevébé káros a horkoló számára, mivel az agy letompítja a felsőlégúti zajokat alvás közben. Ugyanakkor a partnereik esetében ez már nem mondható el. Körülbelül úgy hat rájuk a horkoló melletti alvás, mintha valamilyen folyamatosan működő gép mellett próbálnának pihenni - tehát a hallásuk is károsodik bizonyos mértékben, különösen a horkolóhoz közelebb eső fülükben. A horkolás hangereje akár 80 decibeles is lehet.

Magas vérnyomás

Egy másik kutatás szerint pedig ezek a zajok a vérnyomást is megemelik. Minél hangosabb a horkolás, annál magasabbra szökik az azt hallgató partner vérnyomása. A vérnyomásemelő hatás akkor is érvényes, ha valaki felébred a partnere horkolására, és akkor is, ha nem. A magas vérnyomás pedig számos betegség - például a vesebetegség, ademenciavagy a szívbetegség - kockázatát is megnöveli.

Mindezek miatt érdemes minél hamarabb kideríteni a horkolás okát, hiszen ez az ártalmatlannak tűnő egészségügyi probléma hosszú távon egyszerre két ember egészségét is komolyan károsíthatja.

