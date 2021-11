Még akkor is előfordulhat, hogy nem tudunk elaludni, ha egyébként mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne legyenek alvásproblémáink. Néha hiába a rendszeres mozgás, a megfelelő hőmérsékletű szoba, a sötét, a csend, az alkohol és a képernyők mellőzése, mégsem jön álom a szemünkre. De mit lehet ilyenkor tenni?

Nem kell feltétlenül rosszra gondolni

Dr. W. Chris Winter neurológus és alvásspecialista szerint, ha alkalmanként ilyesmi történik velünk, az egészségügyi értelemben még nem ad okot aggodalomra - probléma akkor van, ha a panasz rendszeressé válik. Ugyanakkor ez a tény nem teszi kevésbé idegesítővé, amikor épp képtelenek vagyunk álomba merülni - írta a Men's Health.

A szakértő szerint ilyenkor érdemes arra gondolni, hogy ha nem is alszunk, már annak is, hogy becsukott szemmel fekszünk, pihentető hatása van, és fizikai és mentális szempontból is előnyös. A pihenés ellazítja a testet és az elmét. Próbáljunk ne arra koncentrálni, hogy mindenáron el kell aludnunk, hanem csak feküdjünk nyugodtan csukott szemmel, és engedjük kalandozni a gondolatainkat - legalábbis egy ideig.

Sokan némi álmatlanul forgolódás után késztetést éreznek arra, hogy bekapcsolják a tévét, vagy kézbe vegyék a telefonjukat, tabletjüket, de ettől óva intenek a szakértők. A képernyőkből áradó kék fény ugyanis még inkább megzavarhatja az alvásunkat, mivel hatással van a melatonin nevű hormon termelődésére, amely az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza. Általánosságban érdemes betartani azt a szabályt, hogy az ágyunkat csak arra használjuk, amire való: azaz alvásra. Ne együnk vagy dolgozzunk az ágyban, mert fontos, hogy az agyunk ezt a bútordarabot a pihenés helyszíneként azonosítsa. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben el tudjunk aludni.

Vannak szakértők, akik szerint körülbelül 20 perc az, amíg érdemes csendben, nyugodtan, csukott szemmel feküdni az ágyban. Ha ezalatt nem alszunk el, akkor jó ötlet lehet felkelni egy kicsit, és valami kifejezetten relaxálót csinálni, nagyon tompa, enyhe fénynél, például olvasni, meditálni, esetleg légzőgyakorlatokat végezni. Ilyenkor ne tűzzünk ki magunknak egy időpontot, amikor vissza "kell" térnünk az ágyba, hanem inkább akkor feküdjünk le, amikor már valóban álmosnak érezzük magunkat. És tudatosítsuk magunkban, hogy egy-egy álmatlanabb éjszaka még nem a világ vége, ezért próbáljunk meg a lehető legkevésbé rástresszelni, másnap pedig többet pihenni, vagy hamarabb lefeküdni, ha tehetjük.