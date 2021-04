Miért nem tudunk teli hassal aludni?

Ideális testúlyunk szempontjából sem feltétlenül előnyös este 10-kor nekiesni a hűtőszekrénynek, ám az éjjeli evésnek más negatív következménye is lehet. Éjszaka testünknek és lelkünknek is pihenésre van szüksége: agyunk és többi szervünk is arra használja ezt az időt, hogy regenerálódjon. Ám ha lefekvés előtt megtömjük a hasunkat, akkor pihenés helyett emésztőszerveink az emésztéssel lesznek elfoglalva, ez pedig akár az elalvást is megakadályozhatja.

Nem mindegy, hogy miből mennyit eszünk este

Felületesebb lesz az alvás

Természetesen vannak, akik tele hassal is pillanatok alatt álomba tudnak merülni - ez azonban nem jelenti, hogy alvásuk valóban nyugodt és pihentető lesz. Lehet, hogy mi magunk észre sem vesszük, de az esti bevacsorázás után alvásunk nem lesz mély és pihentető, szervezetünk csak felületesen tudja kipihenni magát. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy reggel fáradtan, nyúzottan ébredünk, napközben pedig nehezebben tudunk majd feladatunkra koncentrálni.

Mit és mikor együnk utoljára?

Legjobb, ha vacsoránkat legalább 2-3 órával a lefekvés előtt elfogyasztjuk, így lesz ideje szervezetünknek rendesen megemésztenie az ételt, ésalvásközben nem kell már ezzel bajlódnia. Az sem mindegy azonban, hogy miből mennyit eszünk. A nehéz és zsíros ételek - például a különféle húsok -, a tésztás vagy túl fűszeres ételek, az alkohol és a koffein nem jó választás, ezek ugyanis mind megnehezíthetik az elalvást. Azt is jó tudni, hogy a zsíros ételek felszívódása és emésztése 4-6 órát vesz igénybe, ezeket tehát az esti órákban mindenképpen kerüljük.

Az ideális lefekvés előtti vacsorában ne legyen 200-nál több kalória, és fontos, hogy megfelelő arányban tartalmazzon fehérjét és szénhidrátot. Ilyen lehet például egy csésze zabkása egy fél szeletelt banánnal, korpás keksz egy pohár szójatejjel vagy teljes kiőrlésű kétszersült humusszal.