Meglepő dolog áll egy alvászavar hátterében

A Pennsylvaniai Egyetem tudósai azt állítják, a nyelv zsírtartalmával függ össze, kiknél alakul ki az alvási apnoé. Ha tehát sikerül csökkenteni ennek az apró, ám jelentős szervnek a zsírtartalmát, az jelentősen hozzájárulhat a tünetek mérséklődéséhez - véli Dr. Richard Schwab, a tanulmány vezető szerzője.

A nyelvünkből kell "fogynunk", hogy mérséklődjenek a panaszok. Fotó: iStock

Ennyit számít a fogyás

A tudósok 67 embert vontak be munkájukba. Az alanyok mindegyike alvási apnoéval küzdött - enyhe vagy súlyos formában -, testtömegindexük pedig 30 felett volt, ami már az elhízott tartományba sorolható. Hat hónap leforgása alatt azonban a résztvevők jelentős fogyást értek el. Diéta vagy gyomorműtét következtében sikerült leadniuk a testsúlyuk közel 10 százalékát. A szakértők a fogyás előtt, valamint a fél év elteltével is megvizsgálták MRI-vel a garat területét az alanyoknál, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyelv zsírtartalmának csökkenése kulcsfontosságú volt az alvási apnoé tüneteinek mérséklődése szempontjából.

Más izmok is változnak

A tudósok azt is megfigyelték továbbá, hogy más izmoknál is javulás következett be a testsúlycsökkenés miatt. Csökkent például az állkapocsizom mérete, valamint a légutak mindkét oldalán található izmoké is. Ez utóbbiaknak is jelenős szerepe lehet az alvási apnoé tüneteinek mérséklésében, de a kutatók szerint nem akkora, mint a nyelv zsírtartalom-csökkenésének. A betegek alvási apnoét vizsgáló tesztjein az eredmények szintén javultak, átlagosan 31 százalékkal.

Ezek az eredmények új távlatokat nyithatnak meg az alvási apnoé kutatásában. Könnyen lehet, hogy a tudósok hamarosan már azt vizsgálják majd, milyen alacsony zsírtartalmú diéták csökkentik leginkább a nyelv zsírtartalmát, illetve a hasi zsírfagyasztásnál alkalmazott fagyasztásos eljárások hogyan alkalmazhatók a nyelv esetén.