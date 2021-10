Inszomniával ilyen az élet

Az inszomnia egy igen komoly alvászavar, amely koncentrációs nehézségekkel, konstans fáradtsággal és súlyos memóriazavarokkal járhat együtt, valamint kiválthatja vagy fokozhatja a depressziót is.

Azonban nemcsak az inszomnia válthatja ki a depressziós tüneteket, hanem a depresszió is előidézheti az alvászavart - hívta fel a figyelmet a témát ismertető posztjában a Mélylevegő Projekt. " A depresszióval küzdők legalább háromnegyedénél jelenik meg tünetként valamilyen alvási nehézség , az inszomniával diagnosztizált személyek megközelítőleg 20 százaléka pedig depresszív tüneteket mutat. Tehát a két mentális betegség kapcsolata kétirányú, ok-okozati kapcsolatuk aktívan vizsgált kérdés" - írták. Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy nagyon fontos szakértő segítségét kérni, ha tartósan nem tudjuk kipihenni magunkat.

Az inszomnia hatására koncentrációs nehézségek, konstans fáradtság, valamit komoly memóriazavarok léphetnek fel. Emellett szociális kapcsolataink is megsínylik az alvási nehézségeket, hiszen sokkal ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válunk másokkal szemben. A probléma súlyosságát fokozza, hogy a krónikus álmatlanság kapcsolatba hozható a depresszióval is. Az álmatlanság által okozott, fent említett mindennapi kellemetlenségek ugyanis sorozatos kudarcélményekhez vezethetnek, és az érintett gyakran érezheti úgy, hogy ilyen fokú kimerültség árán élnie sem érdemes.

Az inszomnia kialakulásához számos tényező hozzájárulhat. A leggyakoribb ok a tartós stressz , de akár vitaminhiány vagy valamilyen életmódbeli változás is állhat a háttérben. Előfordulhat például, hogy az átalvási nehézséget a vashiány okozta nyugtalan láb szindróma idézi elő , az elalvási probléma kiváltó oka pedig lehet például az esti órákra szervezett edzés és a szervezetet felpörgető, L-karnitin tartalmú étrend-kiegészítő szedése.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter