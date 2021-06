Az álmatlanság váratlan veszélyei

Hangulati és szorongásos zavarokat, illetve kognitív hanyatlást is évekkel korábban előre jelezhet a tartós álmatlanság, avagy inszomnia - derült ki két új hosszú távú tanulmányból.

A két tanulmány eredményeit a szerzők az Associated Professional Sleep Societies június 10. és 13. között online zajló, 35. éves konferencián mutatják be.

Az álmatlanságnak többféle tünete is ismert, beleértve, ha nehezen merülünk álomba éjszaka, vagy egyáltalán nem is sikerül elaludnunk, illetve rendszeresen a kelleténél hamarabb ébredünk reggel annak ellenére, hogy lenne még időnk pihenni. A nappali tünetek közé tartozik a kimerültség és álmosság, koncentrációs zavarok, motiválatlanság, ingerlékenység, depressziós és szorongásos érzelmek. Egy közel 2500 felnőtt bevonásával lefolytatott tanulmány eredményei szerint mindezek közül az elalvási nehézség a későbbi kognitív hanyatlás legvalószínűbb előjele - írja szintén a sleepmeeting.org . "Egyre több tudományos bizonyíték mutat kapcsolatot az inszomnia és a kognitív hanyatlás között idős felnőtteknél. Egyelőre azonban nehéz meghatározni a kapcsolat pontos természetét, mivel mind az álmatlanság, mind az elbutulás másként jelentkezhet egyénenként" - magyarázta Afsara Zaheed, a Michigani Egyetem klinikai pszichológusa, a tanulmány vezetője.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter