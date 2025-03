„Nemcsak Magyarországon, de világszerte arról tanúskodnak a felmérések, hogy nem alszunk jól” – mondta szakértőnk, dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológus főorvos.

Minden ott kezdődött, amikor megjelent az életünkben a mesterséges fény, a modern korban pedig a ránk ömlő rengeteg információ, a monitorok kék fénye, és persze a stressz is rontja az alvásunk minőségét. A nők először a havi ciklushoz kötődő hormonális változások, majd a várandósság, a szülés, a baba ellátása, később pedig a menopauza hormonális viharai miatt az átlagnál is jobban ki vannak téve az alvászavaroknak” – magyarázta.

A jó minőségű alvás legalább olyan fontos, mint az egészséges étkezés. Fotó: Getty Images

Mindenre kihat a kialvatlanság

A doktornő azt is kiemelte, hogy az alvásmegvonás – különösen akkor, ha tartós – a szervezet minden részét károsítja. „Már egyetlen rossz éjszaka után is észrevehetjük, hogy ingerlékenyebbek, figyelmetlenebbek vagyunk, romlanak a reflexeink, de még az étkezésnél is rosszabb döntéseket hozunk, hiszen általában gyors energiát adó, szénhidrátban gazdag ételeket választunk. Orvosi szempontból még a védőoltások is kevésbé hatnak ilyenkor – az immunrendszer gyengébb működése akkor is jellemző, ha az alvásmegvonás, a pihenés hiánya tartósan fennáll. Aki folyton kialvatlan, könnyebben kapja el a fertőzéseket, de sajnos egyes krónikus betegségekre, akár a daganatokra is fogékonyabb” – sorolta.

Hozzátette, a szorongás, a depresszió és más pszichés problémák is jellemzőbbek a nem kielégítő mennyiségű pihenés esetén. Emellett a stressz okozta testi betegségek – például a magas vérnyomás és más szív- és érrendszeri betegségek – is könnyebben megjelennek ilyenkor. De akár demencia kialakulásában és az elhízásban is szerepet játszhat a kevés pihenés.

Ezeket az alváshigiénés szabályokat érdemes betartanod

De hogyan aludhatnánk jobban? Melyek azok az úgynevezett alváshigiénés szabályok, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy ne csak megfelelő mennyiségű időt töltsünk ágyban, de ki is pihenjük magunkat éjszakánként? Dr. Vida Zsuzsanna szerint, ha úgy érzed, hogy az alvásod mennyiségben vagy minőségben nem megfelelő, legelőször a következő szabályokat érdemes beépítened az életedbe.