Nem alszik eleget? Ez történik az arcával!

Azt már mindenki megtapasztalta életében, hogy milyen rosszul néz ki az, aki nem alszik eleget egy-egy éjjel: a szemünk karikás lesz, a bőrünk szürkébb, és összességében betegesebb lesz a külsőnk.

Egy közösségi oldal most egy videóban szembesített fiatal férfiakat és nőket- egy sminkes segítségével megváltoztatták a külsejüket. Az eredmény sokkoló volt, és a résztvevők egyöntetűen kijelentették, hogy változtatni akarnak a szokásaikon.Egy korábban megjelent tanulmány szerintazt is befolyásolják, hogyan bánnak velünk az emberek. "Az arc rengeteg információt hordoz , melyek hatnak arra is, hogy viselkedünk egymással. Egy fáradtabb arc betegesebbnek, megviseltebbnek tűnik, és mások ezek alapján fognak beszélni velünk, még akkor is, ha valójában kellemesen érezzük magunkat a bőrünkben és jókedvűek vagyunk" - mondta dr. Tina Sundelin, a stockholmi egyetem pszichológusa.Egy másik kutatás pedig bizonyította, hogy a kevés alvás és a bőr idő előtti öregedése között egyértelmű összefüggés van, ráadásul azoknál, akik nem alszanak eleget, a bőr regenerációs képessége is sérül , és kevésbé tudja kijavítani például a napfény okozta károsodásokat