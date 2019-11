Mutatjuk, hogyan használjuk az altatót

Ha az alvászavar rendszeresen és hosszú távon jelentkezik, szükséges a háttérben álló okok felderítése. A megfelelően végzett kivizsgálás során nem csak az egyes alvásbetegségre derülhet fény, hanem egyéb - reumatológiai, belgyógyászati, pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmonológiai stb. - eltérésekre is, melyek kezelésével az álmatlanság megszüntethető.

Hogyan használjuk az altatót?

Az elalvást altatóval is elősegítheti, hogy milyen altatószert szedjen és hogyan, orvosnak kell meghatároznia. Ilyenkor tájékoztatást kell adni a további szedett gyógyszerekről - különösen, ha azok vény nélkül kapható, alvást elősegítő készítmények -, hogy a különböző készítmények hatóanyagai ne lépjenek kölcsönhatásba egymással, és ne okozzanak súlyosabb egészségügyi problémát ezáltal. Mindig el kell olvasni az altató használati utasítását és a lehetséges mellékhatásokat.

Az álmatlanság okairól, kezeléséről és megelőzéséről itt olvashat bővebben!

Altatót csak akkor érdemes beszedni, ha rendelkezésre áll a teljes éjszakai alvási mennyiség, azaz 7-8 óra. Ha ennél rövidebb idő áll csak rendelkezésre, az ébredés után szédelgés tapasztalható. Amennyiben elfelejti bevenni lefekvés előtt, az éjszaka közepén felébredve ugyancsak ne szedje már be az altatót.

Az altatót 20-30 perccel lefekvés előtt kell bevenni. Ilyenkor már nem javasolt veszélyes tevékenységeket végezni, mert a vényköteles szerek bevétel után egy-másfél órával már elérhetik a maximális hatásukat. Semmi esetre se vezessen autót, vagy működtessen gépeket, ezek használata veszélyessé válhat.

Az altatót 20-30 perccel lefekvés előtt kell bevenni. Fotó: iStock

Mire figyeljen, aki altatót szed?

Tilos az altatót alkohollal vagy más gyógyszerekkel együtt bevenni. Az alkohol eleve felborítja az alvási ciklust, még kismértékben történő fogyasztása is fokozhatja az altató nyugtató hatását, szédülést, ájulást okozva.

Érdemes a mellékhatásokra odafigyelni, bár a legtöbb készítmény okozhat szédülést, elhúzódó álmosságot, fejfájást, puffadást, hányingert, hasfájást és székrekedést. Amennyiben álmossággal, szédüléssel küzd a nap folyamán, tájékoztassa orvosát.

Ne térjen el az orvos által felírt dózistól egyeztetés nélkül! Nem csak veszélyes lehet, de függőség is kialakulhat! Ne hagyja abba a gyógyszerszedést sem előzetes egyeztetés nélkül, a legtöbb esetben ugyanis fokozatos elhagyás szükséges.

A benzodiazepin és a zolpidem hatóanyagú altatók hatékonyabbak, ha nem teli gyomorra veszi be őket. Ráadásul a benzodiazepin típusú altatók növelik az alvási apnoé lehetőségét, illetve rontanak a már meglévő tüneteken.

Jetlag (időeltolódás okozta alvászavar) ellen inkább melatonin, mint hagyományos altató szedése javasolt. A melatonin egy, a szervezetben is előforduló anyag, amelyet a tobozmirigy termel azalvásideje alatt. A melatonin fontos szerepet tölt be az alvás-ébrenlét ritmus szabályozásában, ezért a több műszakban való munkavégzés esetén is érdemes ezt szedni altató helyett.

Altató gyógynövények

A természetben is megtalálhatók az éjszakai alvás nyugalmát elősegítő gyógynövények, amik leginkább a napközbeni feszültség és stressz előidéztealvászavarokorvoslásában jók - ilyen a citromfű, a macskagyökér és a komlótoboz is. A citromfű teaként is fogyasztható, de számos gyógynövény-kombináció - drazsé, kapszula formájában - is elérhető.