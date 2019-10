Mit ne csináljunk lefekvés előtt?

Legalább fél órával ágyba bújás előtt kapcsoljuk le az erősebb fényű lámpákat - és ugyanez érvényes a telefonra, a tévére vagy a tabletre is. Hogy miért? Már 5 percnyi erősebb fény is 50 százalékkal csökkentheti a melatonin termelődését, így éberebbnek érezzük magunkat, és tovább maradunk fent annál, mint amit a szervezetünk valójában igényelne.

Arra is figyeljünk, hogy elalvás előtt lehetőleg ne nézzünk ijesztő filmeket, horrort és krimit, mert ez is nehezítheti az elalvást - a rémregények olvasgatását is lehetőleg inkább más időpontra időzítsük.

Lefekvés előtt fél órával már ne használjuk elektronikus tárgyainkat

A sportolással is legyünk körültekintőek. Bár az edzés nagyon egészséges, és fontos is a jó alváshoz, a mozgás és a lefekvés között teljen el legalább két óra, kivéve, ha mondjuk jógáról vagy pilatesről van szó. Az intenzívebb megterhelés miatt termelődő adrenalin ugyanis szintén bezavarhat az alvásunk ritmusába.

A jóga és meditáció egyébként nagyon jó ötlet ágyba bújás előtt, mert segít leküzdeni a stresszt, ami az egyik leggyakoribb oka az alvási nehézségeknek, alvászavaroknak. Hetente két-három alkalommal nagyjából 20-30 perc már elég is lehet a kedvező hatásokhoz.

Ha a bárányok számolgatása nem segít, hogyan érhetjük el, hogy pihentető alvásban legyen részünk? Tippek alvászavar ellen.

Természetesen a koffeinfogyasztást is érdemes mérsékelni: szakértők szerint a legjobb, ha az utolsó kávé és a lefekvés ideje között 8, de minimum 6 óra telik el. Ellenkező esetben biztosak lehetünk benne, hogy ha el is tudunk aludni, az alvásunk nem lesz olyan pihentető, mint kellene.

