Milyen tünetek jelzik, hogy tartós stresszben élünk?

Habár az elmúlt évtizedek technikai fejlődése elvileg kényelmesebbé tette az életünket, mégis egyre több embert és egyre nagyobb mértékben érint a szorongás. A munkahelyi leterheltség, az anyagi problémák és az egyre nagyobb megfelelési kényszer egyaránt komoly nyomást helyezhet sokakra. A stressz ugyan önmagában nem kóros állapot, ám ha folyamatosan ennek vagyunk kitéve - és nem tudjuk azt megfelelően kezelni -, akkor hosszú távon akár lelkileg, akár testileg is belebetegedhetünk. A szorongást rengeteg betegséggel összefüggésbe hozták már, leggyakrabban mégis az alábbi panaszok jelentkeznek miatta.

"Gyomorideg"

Gyomoridegem van - szoktuk gyakran mondani akkor, ha valamilyen helyzet miatt erős szorongás lesz rajtunk úrrá. A stressz pedig valóban a gyomrunkra tud "húzódni", és különféle emésztőrendszeri tünetek jelentkezhetnek miatta a hasfájástól a székrekedésen át a hasmenésig, súlyos esetben pedig a probléma akár gyomorfekélyt is kiválthat. A "gyomorideg" másik oka a stresszel együtt járó egészségtelen szokásokban keresendő: a feszültség oldására sokan dohányoznak vagy alkoholt fogyasztanak, ami szintén hozzájárulhat a gyomorégés vagy arefluxkialakulásához, illetve további súlyos egészségi problémáknak ágyazhat meg.

Alvászavarok

Azalvászavarokzömét jelentő inszomnia, azaz álmatlanság hátterében gyakran áll akut stressz. Sokaknak ismerős lehet a helyzet, amikor egy-egy megerőltetőbb munkahét, esetleg egy sűrűbb iskolai vizsgaidőszak során akármilyen mértékű fizikai fáradtság is lesz rajtuk úrrá, az ágyban csak forgolódnak, éjszaka többször is felébrednek, másnap pedig kialvatlanul kelnek fel. Önmagában a nem megfelelő mennyiségű és minőségűalvásis okozhatja betegségek kialakulását (cukorbetegség, keringési problémák, depresszió), ezért nagyon fontos, hogy ne vegyük félvállról az inszomniát. A patikák polcain több olyan vény nélkül kapható készítmény is elérhető, amely segítheti az éjszakai pihenést. Ezek a készítmények természetes eredetű hatóanyagokkal - például citromfű, macskagyökér - enyhítik a feszültséget, illetve segítik az el- és átalvást is. Érdemes ezek használata mellett egészséges életmóddal, valamint alvási-ébredési rutin kialakításával is segítenünk a szervezetünket, hogy az valóban kipihenhesse magát.

Heves szívdobogás, mellkasi fájdalom

A gyors szívverés és a megnövekedett pulzus szintén a fokozott stressz egyik tipikus tünete. Stresszes szituációban ugyanis felgyorsul a szívverés, és a szívizom erősebb összehúzódásokat produkál a stresszhormonok (adrenalin, noradrenalin, kortizol) hatására: az erek kitágulnak, valamint megemelkedik a vérnyomás. A krónikus, avagy állandó stressz hozzájárulhat a hosszú távú szív- és érrendszeri problémák kialakulásához, növeli az infarktus és a stroke veszélyét is.

Akik állandó szorongástól szenvednek, azok nagyobb mennyiségben fogyasztanak koffeintartalmú vagy alkoholos italokat is, amelyek szintén a pulzusszám és a vérnyomás megemelkedését eredményezik. A helyes életmód kialakítása ez esetben is kulcsfontosságú, a sportolás például nemcsak a bennünk felgyülemlett feszültséget segít feldolgozni, hanem a keringési betegségek megelőzésében is komoly szerepe lehet.

Étkezési zavarok

Viszonylag jól ismert tény, hogy a stressznek az étvágyunkra is komoly hatása van. Elég csak említeni a stresszevésnek is hívott jelenséget, melynek során a szorongó személy az átlagosnál jóval nagyobb kalóriamennyiséget visz be a szervezetébe. Viszont ennek ellenkezőjét, vagyis étvágytalanságot is kiválthat a tartós szorongás, amely vitamin- és ásványianyag-hiányt, illetve számos egyéb problémát eredményezhet. Törekedni kell ezért az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásra. A napi kalória- és vitaminbevitelünket táplálkozási naplóban is rögzíthetjük. Persze az étvágytalanság mögött sokféle betegség is húzódhat, ezért ha a probléma tartósan fennáll, mindenképpen érdemes felkeresni egy szakembert.

Csökkenő libidó

A szexuális zavarok jelentős részéért szintén a tartós stressz okolható. A feszültség ugyanis valódi libidógyilkos, ami a férfiak teljesítőképességére is jelentős hatást gyakorolhat, illetve a nők nemi vágyát is jelentősen lecsökkenti. Ez erősítheti a párok elhidegülését, a magánéleti problémák pedig tovább fokozzák a bennünk gyűlő feszültséget. Az így kialakuló ördögi körből sokaknak már csak szakember segítségével sikerül kikecmeregniük.