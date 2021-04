Milyen rossz szokások zavarhatják az alvásunkat?

Gyakori tévhitek az alvásról - a részletekért kattintson ide!

Egy felnőttnek átlagosan hét óra alvásra van szüksége, de vannak olyanok is, akiknek a szervezete csak akkor működik jól, ha rendszeresen nyolc vagy kilenc órát alszanak. A középkorúaknak jellemzően többet kell aludniuk, a gyermekeknek és a fiatal felnőtteknek szintén, az időseknek azonban kevesebb is elég - állítják az orvosok. Magát az elalvást alapvetően az agyalapon elhelyezkedő mag irányítja, amelynek működését a tobozmirigy által termelt melatonin nevű hormon befolyásolja. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha besötétedik, a tobozmirigy növeli a melatonin termelését, aminek hatására elálmosodunk. Ha pedig kivilágosodik, és a fény stimulálja az agyalapon elhelyezkedő mag neuronjait, az információ eljut a tobozmirigybe, amely csökkenti a melatonintermelést, és ezzel elősegíti magát az ébredést. De a mennyiség mellett az sem mindegy, milyen minőségű az alvásunk. Hiszen ha nem pihenjük ki magunkat kellőképpen, romlik a teljesítőképességünk, sőt, még az immunrendszerünk védekező képessége is rosszabb lesz. Bár azalvászavaroktöbbségének a megnövekedett stressz áll a háttérben, sokszor inkább egy-egy rosszul berögzült szokásunk miatt forgolódunk órákig álmatlanul, vagy ébredünk fel látszólag ok nélkül az éjszaka kellős közepén.

Rendszertelenség

Sokakban él a tévhit, hogy nem baj, ha egyik nap kevesebbet aludtunk, majd másnap bepótoljuk, és akkor újra egyensúlyba kerülünk. Egy-egy ilyen alkalommal azonban annyira megzavarjuk a bioritmusunkat, hogy másnap a nappali folyamatos fáradtság után sem jön este álom a szemünkre. Ha egy éjszaka bármilyen okból kimarad a pihentető alvás, akkor inkább arra kell törekednünk, hogy minél hamarabb visszatérjünk a megszokott napirendünkhöz. Azaz lehetőleg mindig ugyanakkor kerüljünk ágyba és ugyanakkor keljünk!

h i r d e t é s

Bizonyos rossz szokások zavarhatják az éjszakai pihenésünket. Fotó: Getty Images

Helytelen étkezés

"Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, vacsorázz, mint egy koldus!" - tartja a régi mondás. Bár az első két ponttal manapság már sokan vitatkoznak, abban általában minden táplálkozással foglalkozó szakember egyetért, hogy rendkívül kockázatos a nap végén nagy mennyiségű zsíros ételt fogyasztani. Hiszen ezzel megterheljük az emésztőrendszerünket, és könnyen előfordulhat az is, hogy órákig álmatlanul forgolódunk, vagy rémálmokra ébredünk. Érdemes tehát egészséges, teljes kiőrlésű gabonát, valamint zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazó vacsorát választani, és azt lefekvés előtt legalább két órával megenni. Sőt, mivel a koffein frissítő hatása is nehezíti az elalvást, délután már egyáltalán ne igyunk se kávét, se fekete teát.

Alkoholfogyasztás és dohányzás

Egy pohár bor csak álmosít és segít ellazulni - sokan ezzel nyugtatják magukat, amikor a vacsora mellé kitöltik maguknak. A kis mennyiségű alkohol valóban oldja a feszültséget, az éjszakaialvásminőségét azonban annyira lerontja, hogy többet árt a pihenni vágyónak, mint amennyit használ. Az alkohol lebomlása közben ugyanis csökken a vércukorszint, aminek hatására adrenalin termelődik a szervezetünkben. Ennek eredményeként az éjszaka második felében képtelenek leszünk a mélyalvás fázisába kerülni, és rendszeresen felébredünk. Másnap pedig még megfelelő alvásmennyiség mellett is fáradtabbak érezzük majd magunkat. A nikotin ugyancsak akadályozza a pihentető alvást, hiszen a dohányzó ember az éjszakai órákban gyakorlatilag elvonási tünetekkel küzd.

Rosszul időzített mozgás

Bár a rendszeres sportolás jobb minőségű alváshoz vezet, ellenkező hatást is elérhetünk vele, amennyiben rossz időpontban tesszük azt. Ha ugyanis az esti órákban végzünk megerőltető mozgást, megemelkedik az endorfin hormon szintje a szervezetünkben. Bár ez elsősorban az örömérzetért felelős, a feldobott hangulat azonban gátolja a pihenésünket. Szakemberek szerint egyébként testmozgásra a délután 5 és 7 óra közötti időszak a legideálisabb.

Mobiltelefon, laptop, tévé

Nagyon rosszul tesszük, ha lefekvés előtt a közösségi oldalakat böngésszük, vagy a leveleinket olvasgatjuk, de az sem tesz jót, ha egy filmen alszunk el a tévé előtt. A kütyük által kibocsátott elektromos hullámok ugyanis nemcsak a vérnyomásunkat emelik meg, hanem az alvást segítő melatonin hormon termelődését is gátolják. Így sokkal nehezebben alszunk el, és az éjszakánk is zaklatottabb lesz. Az orvosok azt ajánlják, hogy lefekvés előtt egy órával már semmiképpen ne bámuljunk semmilyen képernyőt. Ha mégis nagyon szeretnénk olvasgatni valamit, vegyünk kézbe inkább egy jó könyvet.