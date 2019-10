Mikor és meddig érdemes szundítani?

Pedig rendkívül hasznos, sőt kimondottan egészséges dolog néhány percre lehunyni a szemünket. Ha jobban belegondolunk, az állatvilágban sokkal inkább az jellemzők a nap folyamán beiktatott rövid pihenőidőszakok. Az a 6-8-10 órás éjszakai alvás, ami az emberekre jellemző, tulajdonképpen egyfajta anomália a természetben. Pontosan emiatt a nap felénél az emberek többsége hirtelen ólmos fáradságot érez, és bármit megadna 5 percnyi alvásért is.

A napközbeni szundikálás nagyon jó hatással van az agyra

A napközbeni szunyókálásnak egyébként több pozitív hatása is van. Már 10-20 percalvásis képes növelni a produktivitást, egyensúlyban tartani a vérnyomásunkat és természetesen éberebbé tesz. Emellett a fogyásban is segíthet, és az immunrendszerünknek is szüksége lehet rá, hiszen sokkal könnyebb megbetegedni, ha az ember energiatartalékai lemerülnek. Amellett, hogy a bőrünk is regenerálódik és a szívünk is hálásan fogadja, a szundikálás az általános boldogságot is növeli.

Az alvás nagyon fontos szervezetünk megfelelő működéséhez. Ennek az éjszaka folyamán különböző fázisai vannak, melyekre más és más jellemző, ráadásul az altatók is befolyásolják ezeket a fázisokat. Részletek!

A napközbeni pihenést az alvás célja szerint is csoportosíthatjuk. Van, aki egyszerűen csak kidől, mert nem bírja tovább, mások előre eltervezik, mert tudják, hogy utána egész éjszaka fenn kell maradniuk. Egyesek rendszeresen, minden nap ugyanakkor dőlnek le egy kicsit, mások pedig képesek akár 2-3 órát is szunyókálni.

A tökéletes szundításnak három fontos ismérve van. Rövid, hiszen pont ez a legtermészetesebb alvási módszer, kényelmes helyen történik, hiszen nem sokat érne, ha fél órából 15 percet forgolódva töltenénk és lehetőleg fekve végzendő, mert sokkal gyorsabban képes elaludni így az ember, mint kezét fejére támasztva egy fotelben.

Az sem mindegy, mennyi időt töltünk szundítással, hiszen más-más hatást érhetünk el vele. Az ultrarövid, néhány perces alvás a deklaratív memóriát erősíti, míg a 10-20 perces pihenés az éberséget, az általános közérzetet és a koncentrációt javítja. Egy 20-30 perces alvás a tanulók legjobb barátja, ennyi idő kell, hogy a felfogóképességet és a teljesítményt növeljük a pihenéssel. A 60-90 perces alvás már nem csak előnyökkel jár. Bár a kognitív képességek ilyenkor frissülnek, ébredés után álmosabbnak és nyúzottnak érezhetjük magunkat. Ám 90 perc felett már mély alvásról beszélünk, amiben a szervezet képes elérni az agyi információtartalom újrarendezéséhez, frissítéséhez szükséges REM fázist is.

Forrás: businessinsider.com