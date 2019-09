Miért alszanak kevesebbet az idősek?

Alvásra mindenkinek szüksége van, de nem mindenkinek ugyanannyira: van, aki már hat óraalvásután is frissen ébred, míg másoknak 8-9 órát is az ágyban kell tölteniük ahhoz, hogy másnap ne legyenek fáradtak. A szükséges alvásmennyiség az életkorral is csökken, a gyerekeknek többet, az idősebbeknek pedig már jóval kevesebbet kell pihenéssel tölteniük. Miért van ez így?

Mennyit aludjunk?

A fiatal szervezetnek értelemszerűen több pihenésre van szüksége, hiszen a test nő, az agy pedig fejlődik ebben az időszakban, ami sok energiát emészt fel. Szakértők szerint egy tinédzserkorúnak naponta 8-10 óra alvás lenne az ideális, a fiatalabb gyerekeknek pedig még ennél is többre lehet szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon. Felnőttek esetében 7-8 óra alvást tartanak ideálisnak, az idősek viszont már ennél kevesebbtől is frissnek érzik magukat. Szakemberek szerint tévhit azonban, hogy az idősebbeknek kevesebb alvásra lenne szükségük, inkább arról van szó, hogy korral az alvásidőt is máshogy érzékelik, és kevésbé ismerik fel magukon a fáradtság jeleit.

Az idősebb embereknek is több alvásra lenne szükségük

Bizonyos környezeti és életmódbeli változásokhoz az emberi test képes alkalmazkodni. Ha valaki éjszakai műszakban kezd dolgozni, a szervezete átáll a nappali pihenésre, illetve ha tartósan kevesebbet alszik a szükségesnél, valamelyest ahhoz is hozzá tud szokni. Mégsem érdemes az alvásidőnkkel játszadozni, hosszabb távon ugyanis ezzel olyan problémák kialakulásának a kockázatát növelhetjük, mint például az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, illetve a szív és érrendszeri megbetegedések.

Való igaz, hogy a pihenőidőnk a kor előrehaladtával megrövidül, amit sokan természetes dolognak tartanak, sőt örülnek is neki, hogy kevesebb időt kell alvásra fecsérelniük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szervezetüknek valóban kevesebb alvásra lenne szüksége - magyarázta Michael Grandner, az Arizonai Egyetem Alvási és Egészségügyi Kutatóközpontjának igazgatója.

Kutatások szerint az idősebb embereknek is nagyjából a felnőtteknek megjelölt 7-8 óra lenne az ideális, ebben a korban azonban már nehezebben ítélik meg azt is, hogy mennyire fáradtak, és úgy vélik, kipihenték magukat az éjszaka. Az alváshiány jelei azonban rajtuk is jelentkezhet: türelmetlenebbek, érzelmileg instabilabbak, és a figyelmük is rosszabb a kipihent állapotukhoz képest. Szintén alváshiányra utalhat, ha a monoton tevékenységek végzése közben is ránk tör az álmosság, illetve az, ha lefekvés után nagyon gyorsan, gyakorlatilag egy-két perc alatt elalszunk. Egészséges esetben körülbelül 5-10 perc kell ehhez, de az sem jó, ha több mint fél óra múlva sem sikerül álomra hajtani a fejünket.

Forrás: Time