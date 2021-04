Meglepő szokás, amely megmentheti a házasságot

Összehangolható a párok alvása? Részletek itt.

Nem biztos, hogy a közös ágy mindig előrelendíti a családi boldogságot. Ha például az egyik fél horkol, esetleg kisgyerek van a családban, akihez anyának vagy apának éjjel úgyis fel kellene kelnie, akkor nem ritka, hogy ő inkább máshol kuckózik be a lakásban. A New York Post által megkérdezett párok szerint érdemes is elgondolkodni ezen a megoldáson, hiszen a különalvás, illetve az abból adódó jobb alvásminőség kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá teheti a párokat. Végeredményben akár a házasságot is megmentheti.

Egyes párok számára az együtt alvásnak több a hátulütője, mint az előnye. Fotó: Getty Images

Nem aludtak mindig együtt az emberek

Az együttalvássokáig teljesen elfogadott és elterjedt dolog volt - ebben a hatvanas évek hozott változást, amikor elkezdték ezt prűd dolognak tekinteni, illetve az intimitás, a szexualitás és a szerelem eltűnésével összekötni. Ennek persze nem kell így lennie: attól még nagyon is szeretheti egymást két ember lelkileg és testileg is, hogy aludni két külön szobába vagy ágyba fekszenek le.

Ezt bizonyítja a New York Postnak nyilatkozó írónő, Alina Adams története is, aki 21 éve, legidősebb fia születése óta nem alszik egy ágyban a férjével. Úgy látja azonban, szó sincs arról, hogy kapcsolatukból eltűnt volna a romantika, a szerelem vagy a szex. "Azóta született még két gyerekünk. Romantikus regényeket írok, szóval higgyenek nekem, tudom, hogy mit beszélek" - magyarázta.

Érdemes kipróbálni, mielőtt döntünk

A különalvás érzékeny téma lehet, ezért érdemes finoman felhozni párunk előtt. Fontos, hogy egyik fél se érezze lemondásnak, hanem tekintsünk úgy rá, mint egy fontos lépésre kapcsolatunk egészségesebbé és boldogabbá tétele felé. Persze semmi sem kötelező: a különalvás éppúgy nem való mindenkinek, mint az együtt alvás. A legjobb mód ennek eldöntésére, ha kipróbáljuk. Aludjunk külön két hétig, majd térjünk vissza a közös ágyban alváshoz, és végül összegezzük a tapasztalatokat.

Az is lehet, hogy nem is kell másik szobába vonulnia senkinek: vannak párok, akiknél jó megoldás, ha két külön ágyat tesznek be a hálószobába, de akár megoldás lehet a külön ágynemű is. Mert bár nagyon intimnek tűnik a közös takaró, hosszú távon nem biztos, hogy ez a kényelmes megoldás.