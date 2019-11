Lefekvés előtt ezeket igyuk

Teázzunk!

Bizonyos teafélék hatékonyan javíthatják azalvásminőségét. Ilyen például a kamillatea, amely oldja a szorongást és segíthet, hogy könnyebben álomba merüljünk, illetve jobban alhassunk éjszakánként. Egy idősebb emberek részvételével zajlott kutatás eredményei szerint érezhetően javult az alvás minősége azoknál, akik 28 egymást követő napon 400 ml kamillateát ittak.

A kamilla-, a macskagyökér- és a borsmentatea csodákat tesz. Fotó: iStock

Érdemes lehet kipróbálni a macskagyökér- vagy borsmentateát is. Előbbi egy tanulmány szerint hatékonyan javíthatja a menopauzán átesett nők alvásminőségét. Utóbbi pedig segíthet csillapítani a nyugtalan gyomrot, ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben menjen az elalvás, és az éjszaka ne a forgolódásról, hanem a pihenésről szóljon.

Mit együnk a jobb alvás érdekében? A válaszért kattintson ide!

Az Ashwagandha nevű növényt többek között az ayurvédikus gyógyításban használják. A növény gyökeréből, leveleiből és bogyóiból készült kivonatok csillapítják a stresszt és a szorongást, valamint enyhíthetik az artritisz (ízületi gyulladás) tüneteit. Emellett segíthet ellazulni, és összességében jobb minőségű alvást eredményez.

Mi fán terem a triptofán?

Azonban annak sem kell lemondania a jobb alvás lehetőségéről, aki nem szereti a teát. Az is segíthet, ha a melatonintermeléshez szükséges triptofánt visszük be szervezetünkbe. Ez megtalálható többek között a meggy- és cseresznyelében, a mandulatejben, a banános smoothie-ban, de egy pohár meleg tej is segítheti a nyugodtabb pihenést. Bár ez utóbbi sokak szerint csak egy mítosz, a tudósok azt állítják, hogy egy pohár meleg tej valóban segítheti a jobb alvást. Méghozzá azért, mert hozzájárul a szerotonin termeléséhez, amely nem más, mint a melatonin (az alvási ciklust irányító hormon) előanyaga.

Készítsünk "arany tejet"!

Egy szuperegészséges, szinte minden bajra jótékony italt nyerhetünk, ha elkészítjük az úgynevezett "arany tejet" (golden milk). Fél csésze meleg tejbe szórjunk egy teáskanál kurkumát, reszeljünk bele egy kis darab gyömbért, majd ízesítsük egy teáskanálnyi mézzel. Forraljuk fel, majd hagyjuk egy kicsit hűlni. Még melegen fogyasszuk el!

Forrás: healthline.com