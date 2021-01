Koronavírus-oltás előtt ezért aludjuk ki magunkat

Afájdalomígy hat az alvásunkra - részletek itt.

A megfelelő mennyiségű és minőségűalvásnemcsak a hangulatunkra van hatással, hanem az egészségünkre is - befolyásolhatja immunrendszerünk működését. A szakértők szerint az sem mindegy, hogyan alszunk egy védőoltás előtt és után - számolt be róla a webMD portál. A jó alvásnak ugyanis döntő szerepe lehet abban is, hogy a beadott vakcina mennyire lesz hatásos. Ezt számos kutatás alátámasztja - például egy, az International Journal of Behavioral Medicine című szakmai folyóiratban 2020-ban megjelent tanulmány rámutatott, hogy az influenza elleni oltások hatásosabbnak bizonyultak azoknál az alanyoknál, akik a vakcina beadása előtti két éjszakán eleget aludtak. Más kutatások hasonló eredményekre jutottak a hepatitis A és B oltások kapcsán.

A jó alvás segíti a szervezet védőoltásra adott reakcióját. Fotó: Getty Images

Az Amerikai Alvásmedicina Akadémia (American Academy of Sleep Medicine - AASM) elnöke szerint továbbra is rendkívül fontos, hogy eleget aludjunk egészségünk megőrzése érdekében. Dr. Kannan Ramar közleményében kiemelte: a rendszeres, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás megerősíti az immunrendszert és segíthet optimalizálni a test válaszreakcióját a vakcinára. A védőoltás után is fontos a jó alvás. Több tanulmány is rámutatott, hogy akik eleget és jól alszanak az adott vakcina beadása utáni napokban, azoknál az antigénre erőteljesebb az immunválasz.

Mennyit aludjunk?

A felnőttek döntő többségének alvásigénye legalább 7 óra - lenne, ha a világjárvány nem nyomná rá a bélyegét az alvásunkra. Az AASM egyik, közelmúltban készült felméréséből kiderül például, hogy az amerikaiak rosszabbul alszanak a pandémia kitörése óta. A megkérdezettek harmadának romlott az alvásminősége, 30 százalék nehezebben alszik el, és 29 százalék alszik kevesebbet. Korábban mi is írtunk róla, milyen negatív hatásai vannak a járványhelyzetnek az éjjeli pihenésünkre.

Hogyan aludjunk jobban?

A szervezetnek erre nézve is van néhány, bárki által könnyen betartható tanácsa. Többek közt azt javasolják, hogy legyen esti és reggeli rutinunk, melynek jegyében lefekvés előtt 30-60 perccel már tényleg kapcsoljuk ki a tévét. Ezen kívül némítsunk le minden kütyüt, kapcsoljuk ki az értesítéseket, és még töltőn se hagyjuk ezeket az éjjeliszekrényünkön, mert akkor szinte biztosan ránézünk a közösségi média oldalakra vagy a hírekre. Inkább töltsük a telefonunkat vagy a tabletet másik helyiségben, és csak lefekvés előtt menjünk át kihúzni.

A hálószobában legyen csend, lefekvés előtt sötétítsünk be, és csavarjuk le a fűtést. Este már ne igyunk alkoholt vagy koffeintartalmú italt, és mellőzzük a kiadós, nehéz ételeket. Ha alvás előtt megéhezünk, csak egy kisadag, cukormentes, könnyen emészthető nassonlivalót rágcsáljunk el, ami nehezíti meg az éjszakai pihenést.