Kiderült, férfiak és nők ebben is különböznek

Korábbi vizsgálatok arra jutottak, hogy az embereknek és más állatoknak egynél több biológiai ritmusuk van. Azalvásés ébrenlét szakaszait irányító cirkadián ritmus mellett az emberek például rendelkeznek a légzést, a bőr cserélődését és a szívverést szabályozó ritmusokkal is. Ezzel együtt mind közül talán a cirkadián ritmus a legismertebb, hiszen észlelhető hatása van a mindennapi életre: irányítja, mikor fekszünk le és mikor ébredünk fel, továbbá részt vesz az anyagcserében is.

A nem és az életkor is kihatással van az alvás-ébrenlétet szabályozó cirkadián ritmusra. Fotó: Getty Images

A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója, Sean Anderson és Garret FitzGerald az emberek cirkadián ritmusával foglalkozó korábbi tanulmányok elemzése során felfedezett egy olyan mintázatot, amely szerint különbség van a nemek között. Pontosabban a több mint 35 ezer ember adatait vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a kor és a nem egyaránt alapjaiban befolyásolja a test óráját.

Miben más a nők és férfiak alvása?

Az eredmények szerint a nők hajlamosabbak a reggeli aktivitásra, míg a férfiakra inkább az esti éberség a jellemzőbb. Azt is megfigyelték, hogy a nők rugalmasabban kezelik természetes cirkadián ritmusuk megzavarását, valamint aktívabbak napközben, ami egyébként jellemző a gyerekekre is. Ugyanakkor esténként, éjszakánként kevésbé energikusak. A nők többet alszanak, illetve alvás közben több időt töltenek a lassú hullámú mélyalvás szakaszában, mint a férfiak. Az alvás közbeni zavaró tényezőkkel szemben is jóval ellenállóbbak. A férfiak ugyanakkor hajlamosabbak a délutánonkénti sziesztázásra.

A kutatók egyelőre nem tudják pontosan meghatározni a nemek közötti különbségek okát. Lehetséges magyarázattal szolgál azonban a nők hagyományos anyai szerepköre, mivel természetesnek tűnik, hogy cirkadián ritmusuk összhangban legyen az utódokéval. Ezen felül egyes kutatások összefüggést találtak a nők cirkadián ritmusa és nemi ciklusa között is.