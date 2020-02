Így számoljunk le az álmatlansággal

Bárkivel előfordulhat, hogy éjszaka órákon át csak álmatlanul forgolódik az ágyban, miközben a gondolatok cikáznak a fejében. Lássuk, milyen praktikákat vethetünk be ilyen esetekben!

A gyakran fellépő álmatlanság ellen nem sokat segít, ha ágyban maradva igyekszünk erőltetni az elalvást. Emiatt ugyanis agyunk idővel automatikusan az inszomniára és az aggasztó gondolatokra fog asszociálni a hálószobánk kapcsán , így a helyzet csak még rosszabbá válik majd. Ehelyett érdemes inkább felkelni és valami mást csinálni, amennyiben 20-30 percig hiába fekszünk a párnáink között. Megeshet például az is, hogy valójában túl hamar mentünk el aludni, fontos tehát, hogy mindig várjuk meg az időt, amíg már valóban fáradtnak érezzük magunkat. Az általános megfogalmazás szerint napi 8 óra alvásra van szüksége mindenkinek, ez azonban ebben a formában nem igaz. Az alvásigényre számos tényező kihatással van, és előfordulhat, hogy valaki 6-7 óra alatt is képes maradéktalanul kipihenni magát. Egészen addig felesleges tehát mindenáron ragaszkodni a hosszabb ágyban töltött időhöz, amíg reggelente gond nélkül fel tudunk kelni.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter