Így hagyhatunk fel a szundi gomb nyomogatásával

Minden reggel ugyanúgy néz ki: 6-kor csörög az óra, majd a következő 15 percben még háromszor, mert "véletlenül" a szundi gombra nyomtunk, és rögtön visszazuhantunk félbehagyott álmunkba? Akkor ideje stratégiát váltani, hiszen amilyen a reggel, olyan lesz az egész nap. Ne hagyjuk, hogy a "csak még öt percek" miatti kapkodás mindenre rányomja a bélyegét. A WebMD most olyan tippeket gyűjtött csokorba, amelyek még az éjszakai baglyoknak is segítenek abban, hogy reggel kipihenten pattanjanak ki az ágyból.

Mit ér plusz öt perc, ha plusz két óra kellene?

Lássuk be, ha nincs legalább még 1-2 óránk, hogy aludjunk, akkor a szundi gomb nyomogatása aligha fog segíteni. Van azonban még egy jó ok arra, hogy rögtön az első csörgésnél kipattanjunk inkább az ágyból. Ez pedig az, hogy ha mindennap ugyanabban az időben kelünk és fekszünk, szervezetünk belső óráját erre állítjuk be. Így aztán reggel egy idő után már sokkal frissebben kelünk, este pedig szinte azonnal elalszunk, amint elüti az óra az adott időpontot.

Öt perc szundi nem segít kipihentebben ébredni. Fotó: Getty Images

Engedjük be a napfényt

Ahogy felébredünk, húzzuk fel a redőnyt, reluxát, húzzuk ki a sötétítő függönyt, vagy lépjünk ki az erkélyre, teraszra. A természetes fény beindítja az agyunkat, illetve segít megőrizni az egészséges cirkadián ritmusunkat. Ha esetleg még sötét lenne, vagy éppen borongós az idő, a villany felkapcsolása is több a semminél. Vannak továbbá már olyan ébresztőórák is, melyek hang helyett fénnyel keltenek. Ha délelőttönként kábák vagyunk, vagy szezonális depresszióval küzdünk, próbáljunk ki olyan lámpákat, melyek a napsütést imitálják. Ez segíthet a hangulat javításában és a felébredésben is.

Keressünk valami reggeli élményt

Legyen az akár egy séta egy szép parkban, a kedvenc hírportálunk átböngészése reggeli közben, vagy egy újabb fejezet az éppen aktuálisan olvasott regényből a füles fotelba kuckózva kávézás közben - ezek mind-mind olyan élmények, amelyekért megéri felkelni. Tervezzük el előre, hogy mit fogunk reggel csinálni, és máris könnyebb lesz kipattanni az ágyból. Az öröm ráadásul az agyunkat is pozitív gondolatokra hangolja, és az álmot sem kell órákig dörzsölgetnünk még a szemünkből.

Egy nagy bögre kávé

Ezt talán mondani sem kell, de egy jó csésze kávé csodákra képes. A koffein úgy pörgeti fel az agyunkat, mint a szerotonin vagy a dopamin. Jobb kedvre derít, megnöveli az energiaszintünket és segít fókuszálni. Nem iszunk kávét? Sebaj, remek alternatíva a fekete vagy zöld tea, hiszen azokban is van koffein és még számos más egészséges összetevő.

Izzadjunk egy kiadósat

Ha a reggelt egy jó kis edzéssel indítjuk, azzal felélénkül a vérkeringésünk és felfrissül az idegrendszerünk. Sokkal éberebbnek érezzük magunkat, ráadásul nemcsak mozgás közben, de még órákkal később is. Ha reggel rögtön testmozgással kezdünk, borítékolható, hogy este könnyebben alszunk el, mintha más napszakra hagynánk az edzést. Ha pedig nem tudjuk a reggeli rutinba beilleszteni a mozgást, arra azért figyeljünk, hogy legalább ne a lefekvés előtti órákra maradjon, mert úgy sokkal nehezebb lesz majd az elalvás. Kivéve, ha jógázunk. Az bizonyítottan még az inszomniára is pozitív hatással van.

Töltődjünk fel energiával

Reggelente nincs étvágyunk? Akkor is próbáljunk meg pár falatot bekapni. Ha csak egy tojás is az egy teljes kiőrlésű pirítóssal, vagy egy pohár joghurt friss gyümölcsökkel - a testünknek kell egy kis energia az induláshoz. Ráadásul a reggeli a koncentrálóképességünknek is jót tesz, plusz a biológiai óránkat is segíti a megfelelő működésben.

Kapcsoljunk le a fényeket lefekvés előtt

Az este fényesen világító lámpák csökkenthetik szervezetünk természetes melatonintermelését (ettől a hormontól leszünk álmosak). És nem csak a mennyezeti csillár okolható azért, ha még aznap hosszan számoljuk a bárányokat az ágyban fekve. A telefon, a laptop, a tévé fényei mind-mind lassítják a melatonintermelést. A legjobb, amit tehetünk, ha lehetőleg minden felesleges világítást lekapcsolunk lefekvés előtt, valamint kikapcsoljuk az összes említett, fényes kijelzővel felszerelt elektronikus eszközünket, majd egy gyenge fényű lámpa mellett bújunk ágyba, utána pedig azt is lekapcsoljuk.

Hagyjuk ki az esti poharazgatást

Igen, az igaz, hogy az alkohol elálmosíthat, ám egyben azt is megnehezíti, hogy átaludjuk az éjszakát, másnap reggel pedig akár piszok rosszul is érezhetjük magunkat miatta. Ha mindenképp elkerülhetetlen, akkor se igyunk többet egy italnál, és azt is lefekvés előtt legalább 2-3 órával.

Találjunk egy jó elcsendesedési rutint

Egy pihentető este segíthet az elalvásban is. A lefekvés előtti órában már kerüljük a stresszorokat, mint az e-mailek vagy a családtagokkal való viták. A legjobb, ha ilyenkor meditálunk, nyújtógyakorlatokat végzünk, vagy veszünk egy meleg fürdőt/zuhanyt, esetleg egy jó könyvet olvasunk, míg el nem álmosodunk. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy napi 7 órányialvásmellett is pocsék marad a reggelünk, mi pedig ólmos fáradtsággal küzdünk, akkor irány az orvos, mert elképzelhető, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll a kialvatlanság hátterében.