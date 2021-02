Idegen helyen alszunk? Ez történik velünk

A Brightside cikkében is közölt magyarázathoz fontos tisztában lenni azzal, hogy tulajdonképpen miért is van szükségünk alvásra. Az általános tudományos álláspont szerint az egyik fő ok az, hogy például az agysejtjeink és az izmaink is ilyenkor regenerálódnak. Ugyanakkor evolúciós szempontból azalváskockázatosnak is mondható folyamat, hiszen ilyenkor az agy csökkentett üzemmódban működik, és az állatok esetében például lehetetlenné teszi, hogy érzékeljék a veszélyt, és elmeneküljenek, vagy megvédjék magukat. Egyes állatok, mint a delfinek vagy a bálnák esetében kifejlődött egy olyan érzékeny alvási rendszer, amelynek során az agynak csak egy része pihen egyszerre, és idővel az embereknél is kifejlődött egy hasonló rendszer.

Ezért nehéz az első éjszaka egy idegen helyen

Az angol nyelvben "first night effect"-nek (FNE) is hívják azt a jelenséget, mikor egy idegen helyen nem tudunk a megszokott módon pihenni az első éjszaka. Az alváskutatók már régóta tanulmányozzák, és a Brown Egyetem szakemberei találtak végül tudományos magyarázatot arra, hogy miért történik ez. Amikor új, ismeretlen helyen alszunk, az agyunk ezt potenciálisan veszélyes környezetnek érzékeli, és ezért nem engedi, hogy igazán mélyen aludjunk - csak az agy egy része pihen ilyenkor, ahogyan például a bálnák és a delfinek esetében is.

Ez lehet az oka, hogy nehezen alszunk el egy idegen helyen. Fotó: Getty Images

A Brown Egyetem kutatói egy vizsgálat során azt derítették ki, hogy az agy bal- és jobbféltekei részei nem ugyanolyan mértékben aktívak, amikor idegen helyen alszunk. A bal félteke, amely például érzékenyebb a fura (tehát akár adott esetben valamilyen veszélyt jelző) hangokra, kevésbé mélyen "aludt", mint a jobb. Az FNE leküzdésére jó módszer lehet, ha magunkkal viszünk az ismeretlen helyre valamilyen ismerős tárgyat: a párnánkat, a kedvenc pizsamánkat.

Ezen kívül fontos, hogy az új helyen is próbáljuk tartani a megszokott alvási rutinunkat. Ha otthon kétszemélyes ágyban alszunk, akkor a hotelben is érdemes olyan szobát foglalni, ahol hasonló méretű az ágy - ezek az apróságok nagyon sok esetben már elegendőek ahhoz, hogy nyugodtabban és pihentetőbben aludjunk idegen helyen is.