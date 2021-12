Honnan tudhatjuk, hogy eleget alszunk-e?

A mélyalvás - ami az éjszaka első felében dominál - relatíve korán kezdődik: körülbelül 20-30 perccel azután, hogy elalszunk. Szakaszonként körülbelül egy órán át tart, és másfél óránként kezdődik újra. A The Sleep Solution című könyv szerzője, W. Chris Winter neurológus és alvásspecialista szerint ebben az alvási szakaszban végzi a szervezet a legtöbb helyreállító munkát, és növekedési hormonból is ekkor termelődik a legtöbb. A gyerekek esetében ez az a hormon, amely a növekedésüket és a fejlődésüket segíti, míg a felnőttek esetében a regenerálódáshoz járul hozzá - írja a Men's Health.

A mélyalvás ezért nagyon fontos

A mélyalvás hatására működik megfelelően az immunrendszer, erősödnek a csontok és izmok, gyógyulnak meg a különféle sérülések, és számos egyéb, fontos testi funkció megfelelő működéséhez is elengedhetetlen.

Az alvásunk minősége nem csak azon múlik, hogy hány órát alszunk. Fotó: Getty Images

Ha körülbelül nyolc órát alszunk, akkor négy-öt alkalommal megyünk át a mélyalvás szakaszán. A "nagyobb dózisú" mélyalvásokon az első és a második 90 perces alvási szakaszokban esünk túl. Egy 90 perces szakasz négy fázisra oszlik. Az elsőban lelassul a test és az agyi aktivitás, a másodikban csökken a testhőmérséklet, ellazulnak az izmok és lelassul a szívritmus, a harmadikban zajlik a mélyalvás, amikor az agyban és a testben is sok minden regenerálódik. Ilyenkor ürülnek ki az agyból a káros anyagok, és ha ekkor felébredünk, ingatagok és dezorientáltak leszünk. A negyedik fázis a REM (rapid eye movement - gyors szemmozgás) fázisa: általában ilyenkor vannak élénk álmaink, illetve átmeneti izombénulás is tapasztalható. A mélyalvás az, amitől másnap kipihentnek és energikusnak érezzük magunkat. Ha tehát reggel fáradtan ébredünk, akkor esélyes, hogy a mélyalvásból nem jutott elegendő.

Nincs pontos szám arra, hogy mennyi mélyalvásra van szükségünk, de az biztos, hogy az alvás első három órájában körülbelül két órányi mélyalvás zajlik le. Ahogyan az idő halad, úgy rövidülnek a mélyalvási szakaszok. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az alkohol illetve különféle gyógyszerek is hatással lehetnek az alvási ciklusunkra. Ha nem töltünk elég időt mélyalvásban, attól nemcsak gyengébbnek és fáradékonyabbnak érezzük magunkat, hanem az öregedési folyamatok is felgyorsulhatnak, illetve megnőhet a különféle betegségek, sérülések kialakulásának kockázata is.