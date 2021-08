Alvás közben rengeteg minden történik a szervezetünkben - az agyunk például arra használja ezt az időt, hogy rendet rakjon az emlékeink között és beindítsa a memóriafunkciót. De a pihentető alvásnak hatalmas szerepe van a szervezetünk regenerálódásában és az immunrendszerünk megfelelő működésében is. Észre fogjuk venni, ha huzamosabb ideig nem alusszuk ki magunkat, mert akkor bizony a különböző betegségekre, fertőzésekre is fogékonyabbak leszünk. Ha pedig ez nem lenne elég, a nyugtalan éjszakák a nappalainkra is hatással vannak: ha éjjel nem alszunk, napközben nem tudunk majd megfelelően koncentrálni, ingerlékenyek leszünk, csökken a teljesítőképességünk, megnő a stressz-szintünk - ez utóbbi pedig ugyancsak számos betegség kialakulásához vezethet.

Az alvásnak, egészen pontosan a pihentető alvásnak tehát szó szerint létfontosságú funkciója van az életünkben, ezért nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk a megfelelő éjszakai pihenés biztosítására. Van néhány íratlan szabály, amit a jó alvás érdekében érdemes betartanunk.

Legyen rendszer az életünkben

Próbáljunk mindennap ugyanakkor felkelni és ugyanakkor lefeküdni. Bár a napirendünk a hétvégéken változhat, mégis törekedjünk arra, hogy egy óránál többet azokon a napokon se térjünk el ettől a két jól bejáratott időponttól.

h i r d e t é s

Fontos, hogy hol alszunk

A hálószobánk legyen sötét, csendes, hűvös, kényelmes, és ha lehet, zárjunk ki onnan minden digitális kütyüt. Közvetlenül alvás előtt már egyébként se nyomkodjuk a mobiltelefonunkat és ne nézzünk tévét, a készülékek által sugárzott kék fény ugyanis könnyen megzavarhatja belső óránk működését.

Figyeljünk oda az étkezésre

Vacsorára ne együnk se sokat, se fűszeres vagy zsíros ételeket, hogy ne terheljük meg túlságosan a szervezetünket. A vacsorát lehetőleg lefekvés előtt pár órával fejezzük be, és ha még éhesek maradnánk, inkább csak könnyű ételekből falatozzunk.

Az alkoholt felejtsük el

Kávét, teát és más koffeintartalmú italt 4-6 órával lefekvés előtt már ne nagyon igyunk, és véletlenül se próbáljuk az álmatlanságunkat alkohollal kezelni. Igaz ugyan, hogy néhány pohár bor után talán álmosabbnak érezhetjük magunkat, de pár óra alvás után az alkohol stimuláló hatást kelt a szervezetben, ami miatt már csekélyebb ingerekre is könnyen felriadhatunk, és nehezebben tudjuk átaludni az éjszakát.

Ne feledkezzünk meg a mozgásról sem

A rendszeres mozgás is sokat segíthet az álmatlanság kezelésében, de fontos arra is odafigyelnünk, hogy a nap melyik szakában sportolunk. Késő délután, estefelé már ne végezzünk intenzív testedzést, hogy az alvás idejére a testhőmérsékletünk, szívverésünk és egyéb funkcióink visszaállhassanak a normál szintre. Szakértők szerint azok alszanak a legjobban, akik intenzív edzéseiket a reggeli órákban végzik.

Ha minden fontos életmódbeli szabályt betartottunk, de az éjszakáink továbbra is álmatlanul telnek, hívjuk bátran segítségül a gyógynövények erejét!

Vény nélküli gyógyszer, amely segíthet

A vény nélkül kapható Sedacur forte három gyógynövény, a valeriána (macskagyökér), a komló és a citromfű kombinációjának köszönheti altató és feszültségoldó hatását, emellett az ideges eredetű szív- és gyomorpanaszokat is képes enyhíteni. A Sedacur forte nappal nyugtat, éjszaka altat, úgy, hogy mindeközben nem akadályozza a mindennapi tevékenységünket: nem befolyásolja a másnapi teljesítményt vagy az éberséget, illetve a koncentrálóképességet sem. Ellentétben az orvosi receptre kapható szintetikus gyógyszerekkel a Sedacur fortéhoz nem lehet hozzászokni, továbbá különösen előnyös választás lehet azok számára, akiknek nem csupán egy altatóra, hanem a nappali feszültség, valamint az idegesség okozta testi panaszok, például a "gyomorideg" oldására is szükségük van.

Vény nélkül kapható gyógyszer