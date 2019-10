Hasznos tanács éjszakai műszakhoz

Milyen kockázatokat rejt magában a kialvatlanság? Részletek itt.

Az egyik legfontosabb dolog az állandó alvási rutin kialakítása. Az éjszakai műszakozóknak gyakorlatilag újra kell programozniuk a testüket arra, hogy nappal aludjanak és éjjel legyenek ébren, amiben sokat segíthet, ha mindennap ugyanakkor kelnek és fekszenek. A ritmust akkor is tartani kell, ha épp nem dolgoznak, tehát a szabadnapokon is jobb, ha nappal alszanak. Nagyon fontos, hogy az alváshoz zavartalan, kényelmes körülményeket teremtsenek: zárjanak ki minden zajt, minden fényt, beleértve az elektronikus eszközökét is. Jó ötlet lehet továbbá beszerezni egy füldugót.

Alvási szokásainkat fokozatosan át kell alakítani éjszakai munkavégzés esetén

Az éjszakázóknak kiemelten fontos a rendszeres mozgás: ha szeretnék megőrizni az egészségüket, akkor mindennap iktassanak be legalább egy 20-30 perces sétát. A testmozgás lehetőség szerint legyen közepes intenzitású, illetve lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban történjen. Az étkezésben is érdemes tudatosnak lenni, és előre, saját magunknak elkészíteni az ételeket, elkerülve ezáltal a szénhidrátban dús nassolásokat, ezzel együtt pedig a súlyfelesleg felszaporodását. Különösen fontos ez a kezdeti időszakban, amikor szervezetünk fokozatosan átáll az éjszakai aktivitásra. Ilyenkor, fáradtan ellenállhatatlan éhséget érezhetünk a szénhidrátban és zsírban gazdag ételek iránt.

Legyünk óvatosak a koffeint tartalmazó italokkal is: legfeljebb az éjszakai műszak elején fogyasszunk ilyen élénkítőket, a vége felé már semmiképpen se! A lefekvés ideje és az utolsó koffeines ital elfogyasztása között érdemes legalább öt órát várni. Ugyancsak hasznos, ha esetenként sort tudunk keríteni egy kis sziesztára. Rövid, 20-30 perces alvásokkal extra energiához juthatunk, főként, ha minél közelebb időzítjük a munkakezdéshez.

Forrás: care2.com