Ezt jelzi, ha beszélünk álmunkban

A szakemberek nem tudják a pontos okát megmondani annak, hogy az emberek miért beszélnek álmukban. Orvosi tanulmányok szerint a dolog öröklődő lehet, finn és japán kutatások eredményei pedig azt mutatják, hogy az ikreknél gyakori, hogy beszélnek álmukban, és ezzel együtt gyakran alvajárók és rémálmaik is vannak. Egyes kutatások szerint pedig azoknak a felnőtteknek, akik gyakran beszélnek álmukban, nagyobb eséllyel születik olyan gyerekük, aki szintén beszélni fog álmában - írja a Brightside.

Ezért is beszélhetünk álmunkban

Hogy valaki motyog álmában, az nem ritka, de a túl kevés alvás, illetve az alvásmegvonás gyakran okoz kifejezetten álmunkban beszélést. Sokaknál ez olyankor jelentkezik, amikor extrém módon fáradtak, vagy stresszesek. Ha nem pihenjük ki magunkat, az hatással van az agyunkra, és természetesen az alvásunk minőségére is. A különféle diagnosztizált alvászavarokkal küzdők esetében is gyakori, hogy beszélnek álmukban.

Egyes gyógyszerek szedésének mellékhatása is lehet az álmunkban beszélés. Ezek általában olyan gyógyszerek, amelyek valamilyen módon azalvásalatti izomkontrollt befolyásolják. Amikor az izmaink álmunkban megfeszülnek, akkor forgolódhatunk, kapálózhatunk, üthetünk, felülhetünk, felugorhatunk álmunkban - és beszélhetünk is. Emellett kutatások szerint az antidepresszánsok szedésének hatására is beszélni kezdhetünk álmunkban.

Ha nekünk is ilyen problémánk van, tehetünk pár dolgot annak érdekében, hogy csökkentsük az éjszakai beszéd esélyét. Kerüljük a nagy étkezéseket, nehéz ételeket lefekvés előtt, és lehetőség szerint koffeintartalmú ételeket és italokat se fogyasszunk késő délután, illetve este. Ügyeljünk az alváshigiéniára, tehát legyen megfelelő a szoba hőmérséklete, legyen sötét, mindennap próbáljunk meg ugyanabban az időben kelni és feküdni, és lefekvés előtt fél órával már kerüljük a különféle elektronikus eszközök, mint például a tablet, laptop, mobiltelefon és televízió használatát.