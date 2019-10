Ez történik, ha nem alszunk eleget

Öregíti a bőrt

Nem véletlen, hogy tükörképünk egy alváshiányos éjszaka után nem a legesztétikusabb. A túl kevés alvás hosszú távon károsítja a bőr egészségét, illetve csökkenti a bőr regenerálódó képességét is. Aki nem alszik eleget, több és hangsúlyosabb ránca lesz, és a napsugárzás káros hatásai is jobban meglátszanak a bőrén.

Csökkenti a libidót

Ha kielégítő szexuális életet szeretnénk, akkor is nagyon fontos, hogy eleget aludjunk. Egy 2015-ben készült kutatás szerint az alváshiány csökkenti a nők libidóját, egy 2011-es kutatás pedig a férfiakkal kapcsolatban mutatta ki ugyanezt.

Károsítja a mentális egészséget

Az alváshiánytól rosszabb lesz a hangulatunk, és általánosságban negatívabb a hozzáállásunk az életünk minden területén. Ráadásul kutatások szerint megnöveli a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét is.

Károsítja a memóriát

Ha nem alszunk eleget, idegsejtjeink regenerációja sem lesz megfelelő. Ennek hatására az információk nem vagy kevésbé ragadnak meg a fejünkben, csökken a tanulási készség, sérül a rövid és a hosszú távú memória is.

Megnöveli a balesetek kockázatát

Alváshiány hatására nehezebben tudunk fókuszálni és megnő a reakcióidőnk, ami nagyban megnöveli az esélyét annak, hogy balesetet szenvedjünk. Emellett az elégtelen mennyiségűalvásaz immunrendszer hatékonyságát is csökkenti, így a betegségekre is hajlamosabbak leszünk, és a gyógyulás, felépülés folyamata is több időt fog igénybe venni.

