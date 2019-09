Ételek, amelyektől jobban alszunk

Az amerikaiak mintegy 40 százaléka szenved kimerültségtől, álmatlanságtól és az emiatt eluralkodó stressztől, olvasható a National Sleep Foundation kimutatásában. Akármi is ennek az oka, a kialvatlanság súlyos betegségekhez vezethet, ha nem figyelünk magunkra jobban: a szívbetegség és a depresszió pedig csak kettő ezen vészes konklúziók közül. Amellett, hogy napirendünkre jobban odafigyelünk, könnyíthetünk életünkön azzal, hogy olyan ételeket fogyasztunk, amelyek segítenek elaltatni minket - ezekről olvashatunk az alábbiakban.

Spenót

A spenót nemcsak káliumban és magnéziumban, hanem kalciumban is gazdag. Ezen ásványi tápanyag pedig kifejezetten nagy szerepet játszik alvásunkban. A kalcium hatására termeli testünk ugyanis a melatonint: azt a hormont, amely hatására szervezetünk képes meg- és betartani 24 órás ciklusát. Hasonló eredményt érhetünk el más sötétzöld levelű zöldségekkel, legyen szó mángoldról, kelkáposztáról, petrezselyemről vagy amerikai kelkáposztáról.

Tej

A spenóthoz hasonlóan a tejtermékek is gazdagok a melatonintermelést fokozó kalciumban és számos tanulmány támasztja alá azt, hogy a kálciumhiány hatására rosszabbul alszunk. Ezek szerint mégis van értelme a legfekvés előtti bögrényi meleg tejnek?

Halak

A halakban találhatjuk meg a testünknek olyannyira fontos természetes nyugtatót, a triptofánt: főként a rákban, tőkehalban, tonhalban és az óriási laposhalban találhatjuk meg a legtöbbet (ha a halakat nem kedveljük annyira, még mindig szavazhatunk a kevesebb triptofánt tartalmazó pulykára).

Kialvatlanság ellen a hal is segíthet. Fotó: iStock

Gyógynövények

Aki ismeri valamennyire a gyógynövényeket, tudja, hogy a citromfüvet nyugtató hatása miatt alkalmazzuk, de azt is tudtuk, hogy úgy a leghatásosabb, ha a macskagyökérrel kombináljuk? Egy a Phytotherapy Researchben publikált tanulmány szerint sokkal hatékonyabb a citromfű-macskagyökér kombináció a placebokészítményeknél, ha enyhe alvászavarokra alkalmazzuk ezeket. Szerencsénk, hogy mindkét gyógynövény könnyedén beszerezhető étrend kiegészítő formájában is, de magukból a növényekből teát is készíthetünk: 10 percig áztassunk 1-2 teáskanál citromfüvet és 1 teáskanál macskagyökeret egy bögre forró vízben. A kamilla szintén bevált tipp: több ezer éve használják már álmatlanság ellen.

Gyümölcsök

A banánban rengeteg káliumot és magnéziumot találhatunk: két olyan ásványi tápanyagot, amelyek hatására izmaink jobban képesek ellazulni. A magnéziumhiány amúgy nyugtalan láb szindrómához és éjszakai izomgörcsökhöz is vezethet, ezek pedig határozottan elronthatják éjszakáinkat Együnk meg egy banánt naponta és nézzük meg, hogy ez segít-e. Ha pirosabb gyümölcsöket fogyasztanánk inkább, a cseresznye is jó döntés lehet, ugyanis rengeteg melatonint találhatunk benne, amelyek hatására álmosabbak leszünk. Érdemes lehet reprodukálnunk azt a kísérletet, amely során az önkénteseknek két hétig reggel este 2-2 deci cseresznyelevet kellett inniuk: ennek hatására természetesen sokkal jobban tudtak aludni.