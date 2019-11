Emberkínzás a korai munkakezdés

A kutató szerint nem tudjuk megváltoztatni testünk 24 órás ciklusát és a szervezet képtelen megtanulni azt, hogy bizonyos időben ébredjünk fel. Testünk ugyanis a napfényhez alkalmazkodik és ezt tiszteletben kellene tartanunk.

Megterhelő a korai munkakezdésből fakadó alváshiány

A közelmúltbeli British Science Festivalon felszólalva elmondta: társadalmi szinten kellene döntéseket hozni ahhoz, hogy, ehhez pedig az iskola- és munkakezdés idejét is változtatni kellene. Az ideális kezdési időpont szerinte délelőtt 10 óra - így előzhető megAz alváshiányról ismert, hogy ront a figyelmen, a hosszútávú memórián, növeli a drog- és alkoholfüggés kialakulásának veszélyét, ezen kívül frusztrációt, szorongást, dührohamot, hízást, magas vérnyomást és mentális egészséget érintő problémák garmadáját okozza fiatalok kifejezetten sérülékenyek , állítja Kelley, ezért kellene később kezdeniük az iskolaidőt. Ezzel nem csak több átaludható időt nyernének, hanem akár 10 százalékkal jobb iskolai eredményekre is számíthatnánk.Az iskolákban a kezdést a gyermekek életkorától függően állítaná át. A kisebb gyerekek korábban ébrednek fel, így járhatnának iskolába fél kilenctől. Később, 15-16 éves koruktól kezdve viszont reggel 10-től, 18 éves koruktól pedig 11-től kellene iskolába járniuk. Ezzel reggeli csúcsforgalom miatt késéseket is el lehetne kerülni, ráadásul jobban is tudnak majd tanulni. Viselkedéspszichológiai kutatások azt állítják, hogy ilyen élettempónálA kutató azt is elmondta: mindehhez nincs szükség új oktatásügyi határozatokra vagy döntésekre, tesztelésre vagy extra költségekre sem (legalábbis a szigetországban). A brit oktatásügyi minisztérium szerint ugyanis minden brit iskola önmaga döntheti el, hogy mikor kezdi és fejezi be az oktatást, mivel ők tudják a legjobban eldönteni, hogy diákjaiknak mi a legjobb.