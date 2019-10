Betegséget jelez, ha sokat alszik

Több mint 300 ezer ember adatait tartalmazzák azok a tanulmányok, amelyeket a Tokiói Egyetem tudósai elemeztek, eredményeiket az Európai Diabétesz Társaság (European Association for the Study of Diabetes) müncheni ülésén ismertették csütörtökön. A kutatók azt találták, hogy akik 60 percnél hosszabb ideig sziesztáztak, azoknála napközben egyáltalán nem alvókhoz képest.