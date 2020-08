Az éjjeli lábgörcs lehetséges okai

Egy 2012-ben készült kutatás szerint az emberek körülbelül 60 százaléka tapasztal éjszakai lábgörcsöt az élete során. Egy 2017-es tanulmány pedig azt állítja, hogy a lábfejet, illetve a vádlit érintő görcsök 50 éves kor fölött gyakrabban jelentkeznek. De miért?

Kevés guggolás

Egyes kutatások szerint a modern életstílus is felelős lehet a görcsökért. Őseink még sok időt töltöttek el guggolva, ez a póz pedig megnyújtotta a lábuk izmait. Ma már ez a mozdulat nem a mindennapok része, és alapvetően is sokkal kevésbé vagyunk aktívak. Ezek miatt megrövidülnek, merevebbek lesznek az izmok, ami fokozhatja a görcsök esélyét.

Hason alvás

Az sem mindegy, hogy milyen pózban alszunk. Ha például hason, akkor a lábfejünk olyan pózban állhat, amitől a vádlink megfeszül. Ha sokáig vagyunk ebben a pozícióban, attól begörcsölhet a lábunk.

Ha gyakran alszunk hason, nagyobb eséllyel ébredünk majd lábgörccsel. Fotó: 123rf

Időjárás

Érdekes módon az időjárás is hatással lehet arra, hogy mikor görcsöl be a lábunk. A kutatások szerint nyáron gyakoribb ez a jelenség. Ennek oka idegi eredetű, nyáron ugyanis több napfény éri a testet, ennek hatására pedig több D-vitamin jut a szervezetbe. Így az idegek növekedése és regenerálódása jelentősen felgyorsul, ez pedig görcsöket okozhat.

A folyadékhiány is állhat a háttérben. A test folyadékegyensúlyának felborulása, illetve a verejtékezés miatti elektrolithiány ugyanis szintén lábgörcshöz vezethet. A fokozott izzadás miatt ez a jelenség is nyáron gyakoribb.

Túlterhelés és tápanyaghiány

A nagyon kemény, megerőltető testmozgás is lehet a görcs oka. Ilyenkor az izom mindig azon a helyen görcsöl be, ahol túlterheltük a szöveteket. Tápanyaghiány is okozhat görcsöt - többek között a magnézium, a kálcium és a kálium hiánya. Ezek az elektrolitok segítenek ugyanis fenntartani a test folyadékegyensúlyát.

Emiatt is fontos, hogy komoly fizikai megerőltetéssel, illetve fokozott izzadással járó testmozgás után mindig igyunk. Akár speciális roboráló folyadékkal is pótolhatjuk az elvesztett ásványi anyagokat.

Forrás: prevention.com