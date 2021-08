Az alvásmegvonás ijesztő következményei

Hangok, amelyek segítenek elaludni - olvassa el korábbi cikkünket!

Alvás közben fontos regenerációs folyamatok mennek végbe, illetve létfontosságú biológiai feladatokat is ellát ilyenkor a szervezet. Ha valami miatt nem tudunk annyit aludni, mint amennyire szükségünk lenne (vagy egyáltalán semennyit), azt alvásmegvonásnak nevezzük.

A legtöbb ember számára egy rövidebb ideig tartó alváshiányos vagy alvásmegvonásos állapotnak nincsenek olyan egészségügyi következményei, amelyek aggodalomra adnának okot. A hosszabb időn át tartónak viszont komoly következményei is lehetnek a kognitív funkciók romlásától kezdve azimmunrendszerlegyengüléséig. A Healthline cikke szerint az alvásmegvonás következményei 5 stádiumra oszthatók, amelyek 12-24 órás szakaszokra bomlanak (a tünetek annál súlyosabbak, minél tovább maradunk ébren) - ezeket mutatjuk be a következőkben.

1. stádium

24 órátalvásnélkül tölteni - ez viszonylag sokakkal megesik, életükben többször is. Ilyenkor még komoly egészségügyi problémákra nem kell számítani, ugyanakkor fáradtnak, szétszórtnak, elesettnek érezhetjük magunkat. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint 24 alvásmentes óra után úgy érezhetjük magunkat, mint 1 ezrelékes véralkoholszint esetén. Ingerlékenység, szédülés, a stresszre való fokozott érzékenység, hangulatingadozások, az éberség csökkenése, koordinációs zavarok, kimerültség, falási rohamok jelentkezhetnek, a szemek puffadtak, karikásak lesznek.

A hosszabb időn át tartó alvásmegvonásnak komoly következményei is lehetnek. Fotó: Getty Images

2. stádium

36 alvás nélkül töltött óra után már nagyon erős álmosság tapasztalható. Gyengül a memória, nem tudunk új dolgokat megjegyezni, megváltozhat a viselkedés, a döntéshozatali képesség, lassul a reakcióidő. Emellett megnő az étvágy, a gyulladásokra való hajlam, extrém kimerültség tapasztalható, és az immunrendszer is rosszabbul működik.

3. stádium

48 óra után extrém alvásmegvonásról beszélünk. Nehéz ébren maradni, pillanatokra akár álomba is merülhetünk. Ilyenkor már hallucinációk is jelentkezhetnek. Emellett felléphet személyiségzavar, szorongás, magas stressz, extrém fáradtság és ingerlékenység is.

4. stádium

72 óra, azaz 3 nap alvás nélkül már nagyon komoly következményekkel járhat. A hallucinációk komplexebbek és még életszerűbbek, komoly érzékelési zavarok léphetnek fel. Képzelegni kezdhetünk, teljes dezorientáció, személyiségtorzulás, akár hisztéria is várható, a gondolkozásunkat szinte egyáltalán nem tudjuk befolyásolni.

5. stádium

96 (vagy több) órányi alvásmegvonás után mentálisan szinte teljesen elszakadhatunk a valóságtól, és alvásmegvonásos pszichózis lép fel. Ez szerencsére megszűnik, ha ki tudjuk aludni magunkat, viszont egy komolyabb alvásmegvonásos periódus kiheverése napokba vagy akár hetekbe is telhet. Minél tovább voltunk ébren, annál több időre lesz szükség ahhoz, hogy visszazökkenjünk a normál kerékvágásba.