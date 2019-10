Az altatók ezért veszélyesek

Az alvászavar egyike a leggyakoribb civilizációs betegségeknek, Magyarországon is tízezrek szenvednek a visszatérő álmatlanság miatt. Legtöbb esetben a stressz áll a panaszok mögött, de bizonyos betegségek is megzavarhatják a pihenésünket. Gyógyszerekhez is egyre többen nyúlnak emiatt: az American Journal of Geriatric Psychiatry című lapban közzétett tanulmány szerint minden harmadik 65 és 80 év közötti amerikai rendszeresen használ altatókat. Rövid távon ezekkel a gyógyszerekkel látványos eredményt lehet elérni, tartós szedésük azonban veszélyes lehet.

Veszélyesek lehetnek az altatók

A vény nélkül kapható altatók leggyakoribb hatóanyaga (Amerikában) a difenhidraminát, amely blokkolja az idegsejtekben felszabaduló, idegi jeleket közvetítő molekula hatását, így tompítja az éberséget és az izomműködést. A blokkolóhatás valóban mélyebb és pihentetőbb alvást eredményez, viszont sok más mellékhatást is kiválthat memóriazavaroktól székrekedésig - hívta fel a figyelmet a tanulmányban Dr. Donovan Maust.

Ezek a készítmények felerősíthetik más betegségek tüneteit is, például egy prosztatabetegségben szenvedő férfinál inkontinenciát okozhatnak. Ráadásul sokan meg sem említik az orvosnál az altatók szedését, ami miatt a szakember más gyógyszereket is felír a vizelet-visszatartásos panaszok kezelésére. Ezeknek a gyógyszereknek pedig további mellékhatásaik lehetnek, amelyek ismét kezelést igényelnek - a beteg pedig így a kezelések rabjává válik.

Az altatók rendszeres szedése veszélyes lehet

Egy 2015-ös tanulmány pedig az altatók és ademenciakialakulása között kapcsolatot kereste. A tanulmány szerint már azoknál az embereknél is nőtt a betegség kialakulásának esélye, akik heti egy alkalommal altatót vettek be. Azoknál pedig, akik két-háromnaponta gyógyszerrel pihentek, a demencia kialakulásának már 54 százalékkal nőtt a veszélye. További vizsgálatok szükségesek azonban a kutatók szerint ahhoz, hogy a demencia és az altatók között egyértelmű kapcsolatot állapítsanak meg.

A gyógyszerek szedésének hosszú távú következményeiről még kevesebbet tudni. Egy nagyobb, 30 ezer embert vizsgáló kutatást még 2012-ben végeztek, melyben a leggyakoribb hatóanyagok (például a zolpidem, a temazepám, a zaleplon) szervezetre gyakorolt hatását vizsgálták. A kutatók szerint akik évente 132 adagot szednek ezekből a készítményekből (vagyis minden második-harmadik napon bevesznek egyet), 35 százalékkal növelik bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát. A kapcsolatot azonban ez esetben is nehéz megállapítani, sokan ugyanis azért szednek rendszeresen altatókat, mert a stressz nagy arányban érinti őket, vagy mert más olyan betegségük van, amely növeli a daganat kialakulásának esélyét.

Forrás: Time